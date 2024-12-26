2025 asgari ücret kaç dolar?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret zammı belli oldu. Yüzde 30 zam sonrası yeni asgari ücret net 22 bin 104 liraya, brüt 26 bin TL oldu. Asgari ücretin dolar karşılığı tutarı da belli oldu. Peki Asgari ücret kaç dolara denk geliyor?