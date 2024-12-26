Asgari ücret zammı belirlendi. Yüzde 30 zam sonrası net asgari ücret 22 bin 104 TL’ye yükseldi. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 30.556 TL oldu. Herkes asgari ücretin kaç dolara denk geldiğini araştırıyor. Peki asgari ücret kaç dolara denk geliyor?
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret zammı belli oldu. Yüzde 30 zam sonrası yeni asgari ücret net 22 bin 104 liraya, brüt 26 bin TL oldu. Asgari ücretin dolar karşılığı tutarı da belli oldu. Peki Asgari ücret kaç dolara denk geliyor?
2025 asgari ücret kaç dolar?
Asgari ücretin dolar karşılığı tutarı da belli oldu. Yeni asgari ücret şu sıralar 35,1854 liradan işlem gören dolar kuru baz alındığında 628 dolara çıkmış oldu.
Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabilir?
Güncel altın fiyatları dikkat alındığında 2025 yılı asgari ücretiyle 7,45 gram altın alınabilecek.
2025 yılı asgari ücret hesaplama tablosu
İşveren desteği 700 liradan 1.000 liraya çıkarıldı. Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 lira oldu.
Asgari ücretin netinin hesabı
Brüt asgari ücret
26.003,25 TL
SGK primi %14
3.640,45 TL
İşsizlik sigortası primi %1
260,04 TL
Kesintiler toplamı
3.900,49 TL
Net asgari ücret
22.102,76 TL
Asgari ücretin işverene maliyeti
Brüt asgari ücret
26.003,25 TL
SGK primi %15,5 (İşveren Payı)
4.030,51 TL
İşveren işsizlik sigortası primi %2
520,06 TL
İşverene toplam maliyet
30.553,82 TL