İhracatta çifte denetim dönemi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pestisit kontrolleri ile taklit ve tağşiş incelemelerinin yapıldığı 143 laboratuvardan biri olan Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvarını ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Öncelikle burada eli öpülesi çiftçilerin suçlandığını görüyoruz. Elbette uygulamada hata yapanlar olabilir ancak bunların oransal büyüklüğü bizlerin hassasiyetiyle doğru orantılı değil. Bizim hassasiyetimiz bunları tamamen azaltmak. Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı. Bunun sonucunda pestisit kalıntı oranı yüzde 35 azaltıldı" dedi.





ÇİFTE DENETİM YAPILACAK

Pestisit konusunda yeni bir uygulamaya geçtiklerini duyuran Yumaklı, “Bazı firmalarımızın, özellikle kuru meyve ihracatında, fazla sayıda bildirim aldığını gördük. İşte bu firmalarımıza ihracata gitmeden önce hem üretildiği ilde, hem ihracata çıkacağı yani gemiye ya da taşıma aracına yükleneceği ilde olmak üzere 2 kez analiz zorunluluğu getiriyoruz. Bizim amacımız her zaman için ihraç ettiğimiz hiçbir ürünün iade edilmemesi” dedi.





223 MADDE YASAKLANDI

Pestisit konusunda AB ile tam uyumlu çalıştıklarına vurgu yapan Yumaklı, bu kapsamda 223 maddenin yasaklandığını hatırlattı. Yumaklı, "Sadece ihracata giden ürünlerin denetlendiği yönünde de yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bir dekarlık alanda kullanılan pestisit oranı dünyada yaklaşık 2,26, AB'de 3,2 kilogram. Türkiye'de ise bu oran 2,3 kilogram. Türkiye, pestisit kullanım ortalamasında AB ülkelerinin altında, dünya ortalamasıyla neredeyse aynı seviyede" ifadelerini kullandı.





1,4 MİLYAR CEZA KESİLDİ

Bakan Yumaklı, 2024 yılında 1,3 milyonun üzerinde gıda denetimi sayısına ulaştıklarının altını çizerek, şunları söyledi: “Bununla ilgili 1,4 milyar liralık idari para cezası kesildi. 610 dosyayla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bizim kırmızı çizgimiz güvenilir gıdanın mihenk taşını oluşturmak.”





RESTORANLARA KAREKOD ZORUNLULUĞU

Taklit ve tağşiş bulunduran gıdaları üretenleri tespit ettiklerinde yayımladıkları yeni bir modele geçtiklerini hatırlatan Yumaklı, “Hayata aldığımız karekod uygulamasıyla, restoran, market, kafe gibi işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini 'Tarım Cebimde' uygulamasından paylaşmaya başladık. Bu uygulamayı bu yıl artık zorunlu hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.





31 SAHTE GIDA ÜRETİCİSİ LİSTEDE

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 31 yeni ürün eklendi, ürün sayısı 880'e yükseldi. Ekiplerin yaptığı denetimlerde köfte ve kıymada kanatlı et, baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta ve zeytinyağında bitkisel yağ tespit edildi.



