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Ekonomi

Türkiye'de ocakta 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Türkiye'de, geçen ay 249 bin 852 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Satış işlemlerinin 92 bin 192'sini konut, 43 bin 964'ini arsa, 82 bin 503'ünü tarla, 11 bin 214'ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

11:45 . 5/02/2023 Pazar
AA
En çok işlem yapılan 10 il arasında, 29 bin 576 satışla İstanbul ilk sırayı aldı.

En çok işlem yapılan 10 il arasında, 29 bin 576 satışla İstanbul ilk sırayı aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu satış işlemlerinden 4 milyar 131 milyon 727 bin 328 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Satış işlemlerinin 92 bin 192'sini konut, 43 bin 964'ini arsa, 82 bin 503'ünü tarla, 11 bin 214'ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

2023 yılı Ocak ayındaki işlem sayısı, 436 bin 721 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı 2022 Aralık ayına göre geriledi.

Bu arada en çok işlem yapılan 10 il arasında, 29 bin 576 satışla İstanbul ilk sırayı aldı.

İstanbul'u 15 bin 386 ile Ankara, 12 bin 612 ile İzmir, 9 bin 865 ile Antalya, 9 bin 295 ile Bursa, 8 bin 34 ile Konya, 6 bin 366 ile Tekirdağ, 6 bin 284 ile Gaziantep, 6 bin 219 ile Kocaeli ve 6 bin 126 ile Balıkesir takip etti.



#Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
#konut
#Bursa
#Konut
1 saat önce
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Türkiye'de ocakta 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
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