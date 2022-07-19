Ekonomi Türkiyenin ilk e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor tamamen kapatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ilk e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor tamamen kapatıldı

eBay'ın Türkiye pazarından çekileceğini açıklamasının ardından Türkiye’nin önde gelen online pazaryerlerinden Gittigidiyor kapatıldı. eBay sektördeki rekabet nedeniyle bu kararı aldığını açıklamıştı. Artık site üzerinden alışveriş yapılamıyor.

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​Türkiyenin ilk e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor tamamen kapatıldı
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Gittigidiyor, alıcılarla satıcıları bir araya getiren platform olarak 5 şubat 2001 yılında kurulmuştu.

Türkiye’nin en eski e-ticaret sitesi olan Gittidiyor, okul bittikten sonra kendi alanlarında çalışmaya başlayan Serkan Borançılı, Burak Divanlıoğlu ve Tolga Kabataş tarafından ABD'de ikinci el ürünlerin açık artırmayla satıldığı eBay benzeri bir sistemi Türkiye pazarında da uygulamaya karar vermeleri ile kurulmuştu. GittiGidiyor 2.el ürün satmak isteyen alıcı ile satıcı bir araya getiren Türkiye'nin ilk platformu oldu.

Daha sonra eBay, 2011 yılında GittiGidiyor'un çoğunluk hissesini satın alarak ülkemizde faaliyet göstermeye başlamıştı.

Günümüzde ise e-ticaret sektöründe artan rekabet, eBay'in bu yatırımını gözden geçirmesine neden oldu. Küresel e-ticaret devlerinden eBay, Türkiye'deki pazaryeri şirketi GittiGidiyor'u 18 Temmuz'da kapatacağını daha önce açıklamıştı.

Beklenen oldu ve ABD'li e-ticaret devi, GittiGidiyor'un ülkemizdeki faaliyetlerine resmen son verdi. Siteye giren kullanıcılar artık aşağıda görülen bir sayfa ile karşılaşıyor.

Tamamlanmayan işlemler için alıcı ve satıcılar arasındaki süreçlerin yürütüldüğü "Hesabım" bölümü, 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak.

Her türlü soru ve talepler için ise 30 Eylül 2022’ye kadar müşteri hizmetleri destek vermeye devam edecek.

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