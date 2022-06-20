Ekonomi eBay GittiGidiyoru kapatıyor Bugünden itibaren yeni ürün listelenemeyecek
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eBay GittiGidiyor'u kapatıyor: Bugünden itibaren yeni ürün listelenemeyecek

Küresel e-ticaret devlerinden eBay, Türkiye'deki pazaryeri şirketi GittiGidiyor'u kapatacağını duyurdu. Alınan karar sonrası bugünden itibaren satıcılar yeni ürün listeleyemeyecek. 18 Temmuz'dan itibaren ise alıcılar yeni satın alımlar yapamayacak.

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Haber Merkezi AA
eBay GittiGidiyoru kapatıyor: Bugünden itibaren yeni ürün listelenemeyecek
eBay'den GittiGidiyor'u kapatma kararı

eBay açıklamasında, eBay'in 2011 yılında GittiGidiyor'un çoğunluk hissesini satın aldığı ve şirketi bağımsız bir platform olarak işlettiği hatırlatıldı.

eBay'in ticari operasyonlarını küresel ölçekte düzenli olarak gözden geçirdiği aktarılan açıklamada, "eBay, bu zor fakat stratejik kararı pazardaki rekabet dinamiklerine dayanarak almıştır. eBay, platformun taşınmasına yardımcı olmak için GittiGidiyor alıcıları ve satıcıları ile yakın iş birliği içinde çalışacak ve günün ilerleyen saatlerinde onlarla daha ayrıntılı bilgi paylaşacak." ifadelerine yer verildi.

Hesaplara 5 Eylül'e kadar erişim sağlanabilecek

Bugünden itibaren satıcıların yeni ürün listeleyemeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın alımlar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar GittiGidiyor'daki 'Hesabım' sayfalarına 5 Eylül 2022'ye kadar erişim sağlayabilecek. GittiGidiyor'un kapatılmasının eBay'in 2. çeyrek veya tüm yıla ait sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor. Referans olarak, GittiGidiyor, eBay'in 2022 yılının ilk çeyreği sonundaki konsolide aktif alıcı sayısına yaklaşık 4 milyon aktif alıcı ile katkıda bulunmuştur."

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