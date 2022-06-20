Ekonomi Grev nedeniyle Brüksel Havalimanından bugün uçak kalkmayacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'ndan bugün uçak kalkmayacak

Brüksel Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle bugün yolcu uçağı kalkmayacak. Havalimanı sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet veriyor

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Grev nedeniyle Brüksel Havalimanından bugün uçak kalkmayacak
Foto/arşiv

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar iş koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle bugün grev yapıyor.

Greve, Brüksel Havalimanı'nın güvenlik görevlileri de katılıyor.

Yolcuların ve bagajların güvenlik taraması yapılamadığı için Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü uçuş gerçekleştirilmiyor.

Havalimanı bugün sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet veriyor.

Brüksel Havalimanı, grev nedeniyle yolculardan havalimanına gelmemelerini ve rezervasyonlarını değiştirmelerini talep etti.

Grev nedeniyle Brüksel'deki toplu ulaşımda da aksamalar yaşanıyor.

Çalışanların büyük kısmının greve katılması nedeniyle Brüksel'in metro, tramvay ve otobüs seferlerinde sorun yaşanıyor.

Öte yandan sendikalar, son dönemde hayat pahalılığının çalışanların alım gücünü düşürdüğüne dikkati çekerek, çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesini istiyor.

Belçika'da uygulamada olan endeksleme sistemiyle çalışanların ücretleri enflasyondaki artış oranı kadar arttırılıyor.

İşverenler ise otomatik ücret endekslemesinden rahatsız oluyor ve bunun iptal edilmesini istiyor.

Ancak, sendikalar söz konusu endeksleme siteminin muhafaza edilmesini ayrıca özel sektörde ücret artış oranlarını sınırlayan yasaların değiştirilmesini talep ediyor.

Belçika'da enflasyon, geçen ay yüzde 8,97 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Rusya doğalgazı kestiği için Almanya elektrik üretiminde kömür kullanacak: Kışa hazırlık yapıyorlar
DÜNYA
Rusya doğalgazı kestiği için Almanya elektrik üretiminde kömür kullanacak: Kışa hazırlık yapıyorlar

İsveçli giyim markası H&M'den Türkiye'de 'LGBT' rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü
HAYAT
İsveçli giyim markası H&M'den Türkiye'de 'LGBT' rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü

Küresel piyasalarda resesyon endişesi sürüyor
EKONOMİ
Küresel piyasalarda resesyon endişesi sürüyor
Uydudan görüntülendi

Uydudan görüntülendi

Google Earth'ten 'flamingo' gözlemi.
Dipten ışıklı bölgelere doğru yayılıyor

Dipten ışıklı bölgelere doğru yayılıyor

​Marmara Denizi'ni sardı: Milyonlu rakamlara ulaştı.
Alevler her yeri sardı

​Kocaeli'de kimya fabrikasında büyük yangın.

​İstanbul'da bir garip operasyon.

​Müthiş buluş: Yakıt tüketimini yüzde 30 azaltacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Parlementer Konferansı'nda göçmen mesajı.

Kızıl renkler doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

DEAŞ'lı teröristler Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyorlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.