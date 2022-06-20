Ekonomi Yurt dışı ÜFEdeki artış yüzde 100ü aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yurt dışı ÜFE'deki artış yüzde 100'ü aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 100,54, aylık yüzde 6,51 arttı.

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Haber Merkezi İHA
Yurt dışı ÜFEdeki artış yüzde 100ü aştı
Foto/arşiv

YD-ÜFE 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,54 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,12 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 100,42 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 107,11, imalatta yüzde 100,42 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 112,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 83,68, dayanıksız tüketim malında yüzde 83,73, enerjide yüzde 279,37, sermaye malında yüzde 85,52 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 6,50 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6,92, imalatta yüzde 6,50 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,87, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,60, enerjide yüzde 22,51, sermaye malında yüzde 5,41 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE’ye göre 14 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 64,76, tütün ürünleri yüzde 69,90, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 77,41 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 279,37, ana metaller yüzde 135,10, metal cevherleri yüzde 114,93 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE’ye göre 18 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 3,25, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,43, diğer mamul eşyalar yüzde 4,06 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 22,51, içecekler yüzde 10,55, ana metaller yüzde 7,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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