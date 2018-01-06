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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi tanıtıldı

Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi

Güney Kore yapımı 2 futbol sahasından daha büyük Türkiye'nin ilk sondaj gemisi ile Türkiye derin sularda sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 10 ülke arasına girmeyi başardı. Gemi ile Türkiye artık 9 bin metrede sondaj yapabilecek.

Haber MerkeziDiğer
Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi

Kocaeli Dilovası açıklarına yanaşan Türkiye'nin ilk sondaj gemisi basına tanıtıldı. Güney Kore yapımı Norveç'ten alınan 229 metrelik, 51 bin 200 grostonluk ağırlığa sahip gemi 2 futbol sahasından daha büyük. 3 bin metre deniz derinliğinde 9 bin metre sondaj yapabilme kapasitesine sahip gemi, dünyadaki en üst klas gemilerden.

10 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Derin denizlerde sondaj yapabilme dünyada 10 ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet. Ülkemiz de bunlar arasına katıldı" dedi.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi

DENİZDE BULMA İHTİMALİ YÜKSEK

2011'de Güney Kore'de inşa edilen gemi hakkında bilgi veren Bilgin, "Denizdeki aramalarda petrol bulma ihtimali karaya göre daha yüksek. Şu anda sismik çalışmalarımızı Barbaros Hayrettin Paşa gemimizle yürütüyoruz. Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmalarımız devam ediyor. Veriler toplandıktan sonra işlenip, değerlendirilecek" diye konuştu.

Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
FOTOĞRAF11
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Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
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Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
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Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
Title
Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
Title
Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
Title
Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
Title
Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
Title
Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
Title
Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
Title
Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
Title
Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
Türkiye'yi 10 ülke arasına sokacak gemi
Güney Kore yapımı 2 futbol sahasından daha büyük Türkiye'nin ilk sondaj gemisi ile Türkiye derin sularda sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 10 ülke arasına girmeyi başardı. Gemi ile Türkiye artık 9 bin metrede sondaj yapabilecek. Güney Kore yapımı Norveç'ten alınan gemi 229 metrelik boyu ile 51 bin 200 grostonluk ağırlığa sahip.
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2018'İN İLK YARISINDA AÇILACAK

Derin deniz sondajlarında en önemli konunun maliyet olduğunu belirten Bilgin, "Maliyetin birinci parametresi de zaman. Zaman açısından gemi, bir kuyunun sondaj işlemlerinin bitme süresini yüzde 30 ila 35 kısaltabiliyor" diye konuştu. Geminin verilerinin GPS ile anlık olarak takip edebildiğini anlatan Bilgin, "Zorlu hava koşullarına rağmen bulunduğu noktada sabit kalabiliyor. İlk kuyu 2018'in ilk yarısında açılır" dedi.

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