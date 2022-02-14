Ekonomi Dövizden TLye dönüşen hesaplarda stopaj sıfırlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dövizden TL'ye dönüşen hesaplarda stopaj sıfırlandı

Döviz ve altın birikimi olan tüzel kişiler ile Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesapları kapsamında döviz birikimlerini Türkiye'de değerlendirmek isteyen Türk vatandaşları, kur korumalı sistem kapsamında, Türk lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürdükleri hesaplardan elde edecekleri gelirlerde yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden yararlanabilecekler.

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Haber Merkezi AA
Tüzel kişiler ve YUVAM sistemindekilerin dövizden TLye dönüşen hesaplarında stopaj sıfırlandı
Foto/arşiv

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz tevdiat hesapları ve 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut altın hesaplarının Türk lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürülmesi durumunda, dönüştürülen hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde stopaj oranı yüzde sıfır olarak belirlenmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından daha sonra yapılan düzenlemelerde ise tüzel kişilerin, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz ve altın hesapları ile YUVAM sistemi kapsamında ilerleyen dönemlerde bankalarda açılacak döviz hesapları için de kur korumalı mevduat sisteminden yararlanabilecekleri duyurulmuştu.

Bugün yapılan değişikle tüzel kişiler ve YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimleri bulunan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da kur korumalı sistem kapsamında yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden faydalanabilmelerine imkan tanındı.

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