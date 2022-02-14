Gündem İşten atılınca intikamını böyle aldı Kopyasını yaptırıp çalmış
İSTANBUL

İşten atılınca intikamını böyle aldı: Kopyasını yaptırıp çalmış

Çekmeköy’de işten atılacağını öğrenen bir şahıs, kopyasını yaptırdığı anahtarla çalıştığı firmaya ait olan 2 milyon lira değerindeki çekici aracını çaldı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınsa da araca ulaşılamadı. Aracın çalındıktan sonra cadde üzerinde hızla uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İşten atılınca intikamını böyle aldı
Bir şahıs, kopyasını yaptırdığı anahtarla çalıştığı firmaya ait olan 2 milyon lira değerindeki çekici aracını çaldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Çekmeköy’de 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Samet E. isimli şahıs şoför olarak çalıştığı firmada yaşadığı sorunlar nedeniyle işten çıkarılacağını öğrenince önce iş yeri sahiplerini tehdit etti ardından firmaya bağlı 2 milyon lira değerindeki çekici aracını çaldı.

KOPYA ANAHTAR YAPTIRMIŞ

İşten ayrılmadan önce yaptırdığı kopya anahtarla park halindeki ağır ticari aracı çalan Samet E. beraberindeki kişilerle birlikte kayıplara karıştı. Firma sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası Samet E. ve 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar yakalansa da çalınan aracın nerede olduğu ise henüz belirlenemedi. Araç sahipleriyse araçlarının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.


ARAÇ HALA ORTADA YOK


Suçluların yakalanmış olmasına rağmen aracının hala bulunamadığını belirten firma sahibi Akın Yıldırım, “Aracımızı çalan şahıs öncesinde bizim personelimizdi. Kendisini bazı nedenlerden dolayı işten çıkardık. İşten çıkarılacağını öğrenince bizi tehdit etmeye başladı. Biz buna rağmen tazminatı vermek için kendisiyle görüştük. Kendisi ise bu süreçte çekici aracına ait anahtarı öncesinden kopyalamış. Hali hazırda aracı kullanan personelimizi, evine kadar takip etmiş ve park halindeki aracı kopyaladığı anahtarla çalıştırarak çalmış. Takip edilmemek için araç takip sistemini de pasif hale getirmiş. Bizim emniyette izlediğimiz kayıtlarda aracı çalan şahsın tek olmadığını da gördük. Şikayetimiz üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Suçlarını itiraf ettiler. 2’si tutuklandı. 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıslar yakalanmış olmasına rağmen bizim aracımız hala ortada yok. Nerede olduğunu söylemiyorlar ve suçlular, suçlarını itiraf etmiş olmasına rağmen benim 2 milyon liralık aracım hala kayıp” dedi.


SAYILI ARAÇLARDAN BİRİYDİ

Tehdit mesajları da aldığını belirten Akın Yıldırım, “ Aracı çalan şahıs, sadece bizi değil çalıştığımız firmaları, personelimizi, hepimizi mağdur etti. O araç buranın kazanç kapısıydı. Özellikleri bakımından Türkiye’deki sayılı araçlardan biriydi. Bu suçu işleyenler bulunuyorsa, aracımızın nerede olduğu da ortaya çıksın istiyoruz. Herkesin dediği şey şu; ‘Koca aracı nasıl çalarlar?’ Küçük bir araç değil ki sırtlarına alıp götürsünler. Biz de artık bir sonuç çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

İstanbul'da olası bir faciadan dönüldü: Tırda yüklü iş makinesi araçların üzerine devrildi
FOTOĞRAF 17
Title
Beşiktaş'ta Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EP 635 plaklı TIR'ın taşıdığı vinç, saat 22.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak park halinde olan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı 34 ZU 0353, 34 BGG 607 ve 34 YS 127 plakalı 3 otomobilin üzerine devrildi.
Title
Vincin üzerine düştüğü otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken yaşanan olayda otomobillerde o anda kimsenin olmaması faciayı önledi.
Title
Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, caddeyi trafiğe kapattı.
Title
4 buçuk saat süren çalışmaların ardından TIR ve otomobillerin üzerine düşen vinç, 2 vinç yardımıyla araçların üzerinden kaldırıldı.
Title
Hasar gören otomobiller sahiplerine teslim edilirken polis ekiplerin yaşanan kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
Title
Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi
Title
Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi
Title
Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi
Title
Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da olası bir faciadan dönüldü: Tırda yüklü iş makinesi araçların üzerine devrildi
İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. İş makinesinin altında kalan otomobillerde büyük hasar oluştu. Olayda ölen ve yaralananın olmazken vinç 4 buçuk saat süren çalışmanın ardından araçların üzerinden kaldırıldı.

Otomobillerde büyük fırsat: 50 bin lira indirim yapıldı
FOTOĞRAF 17
Title
Renault, Dacia, Toyota, Ford, Kia, Fiat gibi markaların 2022 Şubat ayı güncel otomobil fiyatlarını ve kampanyaları belli oldu.
Title
RENAULT'TAN 25 BİN TL İNDİRİM FIRSATI<br><br>Şubat ayında sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Captur versiyonlarının perakende alımında geçerli olan kampanya kapsamında 25.000 TL indirim fırsatı sağlanıyor. <br><br>İndirimler katılımcı yetkili satıcılarda, seçili şasilerde geçerli.
Title
Yeni Captur'un karma CO2 salımı 121 – 123 gkm; yakıt tüketimi 4,6 – 6,6 lt100km aralığındadır. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 28.02.2022 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklı.<br><br>
Title
YENİ CAPTUR FİYAT LİSTESİ<br>2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2022 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı<br>Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 526.200 ₺ 556.900 ₺<br>Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 557.300 ₺ 588.900 ₺<br>RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg 580.300 ₺ 611.000 ₺
Title
RENAULT ŞUBAT AYINA ÖZEL ZOE'DE 50.000 TL İNDİRİM FIRSATI<br><br>Şubat ayında sınırlı sayıdaki 2021 model ZOE versiyonlarının perakende alımında geçerli olan kampanya kapsamında 50.000 TL indirim fırsatı sağlanmaktadır. İndirimler katılımcı yetkili satıcılarda, seçili şasilerde geçerlidir.
Title
Zoe'nin ortalama CO2 salımı 0 gkm; enerji tüketimi 172 Wsakm'dir. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 28.02.2022 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.<br><br>
Title
ZOE FİYAT LİSTESİ<br><br>2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2022 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı<br><br>Zen 80 kW Z.E. 50 550.900 ₺ 576.900 ₺
Title
FORD GÜNCEL KAMPANYA<br><br>Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,991 faiz kampanyaları<br><br>128 Şubat 2022 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,9 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,99 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8.990,76TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 549,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin yıllık toplam maliyet oranı 16,2453% olmaktadır.
Title
FORD FOCUS FİYAT LİSTESİ<br><br>Model Yılı Donanım Seviyesi Gövde Motor Şanzıman Yakıt Emisyon T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options)<br>2022 Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 471.600 TL 461.600 TL<br>2022 Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 592.800 TL 580.300 TL
Title
KİA GÜNCEL KAMPANYALAR<br><br>Kia Picanto'larda 50.000 TL'ye 12 Ay %1,29 faiz fırsatı!<br>Kia Rio'larda 70.000 TL'ye 12 Ay %1,29 faiz fırsatı!<br>Kia Ceed'lerde 90.000 TL'ye 12 Ay %1,29 faiz fırsatı!<br>Kia Stonic'lerde 70.000 TL'ye 12 Ay %1,29 faiz fırsatı!<br>Kia Bongo'larda 70.000 TL'ye 12 Ay %1,29 Faiz Fırsatı!<br><br>
Title
KİA FİYAT LİSTESİ<br><br>Modeli Yakıt Tipi Donanım Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanya İndirimi Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı<br>Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel 289.900 TL - TL 289.900 TL Detay<br>Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live 295.900 TL - TL 295.900 TL Detay<br>Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool 299.900 TL - TL 299.900 TL
Title
Rio 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool 299.900 TL<br><br>Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 359.900<br><br>Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 399.900 TL<br><br>
Title
DAİCA YENİ DUSTER OTOMATİK VİTES, 227.449 TL'DEN BAŞLAYAN ÖTV MUAF FİYATIYLA<br><br>İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 otomobilin, perakende satın alımında geçerli, ÖTV muaf satışlar için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.<br><br>İlgili fiyat, tercih edildiği taktirde Dacia Kafam Rahat kampanyası ile birlikte kullanılabilir. Dacia Finans'tan kredi kullanılması koşuluyla geçerli olan Kafam Rahat kampanyası kapsamında 1.500 TL yakıt hediyesinden yararlanabilmektedir. Kampanyalı ve indirimli araç fiyatına dahil olarak, +1 yıl Uzatılmış Garanti ve ilk Periyodik Bakım paketleri fırsatlarından faydalanabilmektedir.
Title
ŞUBAT AYINA ÖZEL YENİ DUSTER'DA 13.000 TL İNDİRİM VE KAFAM RAHAT PAKETİ FIRSATI<br><br>Şubat ayında sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Duster versiyonlarının (Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 hariç) perakende alımında geçerli olan kampanya kapsamında 13.000 TL indirim fırsatı sağlanmaktadır. İndirimler katılımcı yetkili satıcılarda, seçili şasilerde geçerlidir.<br><br>İlgili indirim, tercih edildiği taktirde Dacia Kafam Rahat kampanyası ile birlikte kullanılabilir. Dacia Finans'tan kredi kullanılması koşuluyla geçerli olan Kafam Rahat kampanyası kapsamında 1.500 TL yakıt hediyesinden yararlanabilmektedir. Kampanyalı ve indirimli araç fiyatına dahil olarak, +1 yıl Uzatılmış Garanti ve ilk Periyodik Bakım paketleri fırsatlarından faydalanabilmektedir.
Title
DACİA YENİ DUSTER FİYAT LİSTESİ<br><br>2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2022 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı<br>Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 325.600 ₺ 360.000 ₺<br>Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 360.100 ₺ 382.000 ₺<br>Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 396.800 ₺ 438.900 ₺<br>Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 401.700 ₺ 445.900 ₺
Title
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 399.800 ₺ 443.900 ₺<br>Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 485.200 ₺ 561.900 ₺<br>Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 450.300 ₺ 471.000 ₺<br>Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 458.500 ₺ 479.000 ₺<br><br>
Title
Otomobillerde büyük fırsat: 50 bin lira indirim yapıldı
Otomobil almak isteyenler için çeşitli kampanyalar öne çıkıyor. 2022'nin şubat ayıda otomobil fiyatları ve kampanyaları güncellendi. Buna göre 50 bin liraya kadar indirimle araç sahibi olmanız mümkün. İşte güncel ve düşük bütçelere de uygun otomobil fiyatları...


Pitbull dehşeti

Pitbull dehşeti

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.
En kalabalık mahalle

En kalabalık mahalle

Üç il ve 758 ilçeden daha büyük.
TCMB açıkladı: FAST sisteminde limit yükseliyor

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi fırsatçı marketçilere sert uyarı.

Haftalık vaka haritası açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.