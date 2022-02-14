İşten atılınca intikamını böyle aldı: Kopyasını yaptırıp çalmış

Bir şahıs, kopyasını yaptırdığı anahtarla çalıştığı firmaya ait olan 2 milyon lira değerindeki çekici aracını çaldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Çekmeköy’de 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Samet E. isimli şahıs şoför olarak çalıştığı firmada yaşadığı sorunlar nedeniyle işten çıkarılacağını öğrenince önce iş yeri sahiplerini tehdit etti ardından firmaya bağlı 2 milyon lira değerindeki çekici aracını çaldı.

KOPYA ANAHTAR YAPTIRMIŞ

İşten ayrılmadan önce yaptırdığı kopya anahtarla park halindeki ağır ticari aracı çalan Samet E. beraberindeki kişilerle birlikte kayıplara karıştı. Firma sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası Samet E. ve 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar yakalansa da çalınan aracın nerede olduğu ise henüz belirlenemedi. Araç sahipleriyse araçlarının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

REKLAM



ARAÇ HALA ORTADA YOK



Suçluların yakalanmış olmasına rağmen aracının hala bulunamadığını belirten firma sahibi Akın Yıldırım, “Aracımızı çalan şahıs öncesinde bizim personelimizdi. Kendisini bazı nedenlerden dolayı işten çıkardık. İşten çıkarılacağını öğrenince bizi tehdit etmeye başladı. Biz buna rağmen tazminatı vermek için kendisiyle görüştük. Kendisi ise bu süreçte çekici aracına ait anahtarı öncesinden kopyalamış. Hali hazırda aracı kullanan personelimizi, evine kadar takip etmiş ve park halindeki aracı kopyaladığı anahtarla çalıştırarak çalmış. Takip edilmemek için araç takip sistemini de pasif hale getirmiş. Bizim emniyette izlediğimiz kayıtlarda aracı çalan şahsın tek olmadığını da gördük. Şikayetimiz üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Suçlarını itiraf ettiler. 2’si tutuklandı. 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıslar yakalanmış olmasına rağmen bizim aracımız hala ortada yok. Nerede olduğunu söylemiyorlar ve suçlular, suçlarını itiraf etmiş olmasına rağmen benim 2 milyon liralık aracım hala kayıp” dedi.

REKLAM



SAYILI ARAÇLARDAN BİRİYDİ

Tehdit mesajları da aldığını belirten Akın Yıldırım, “ Aracı çalan şahıs, sadece bizi değil çalıştığımız firmaları, personelimizi, hepimizi mağdur etti. O araç buranın kazanç kapısıydı. Özellikleri bakımından Türkiye’deki sayılı araçlardan biriydi. Bu suçu işleyenler bulunuyorsa, aracımızın nerede olduğu da ortaya çıksın istiyoruz. Herkesin dediği şey şu; ‘Koca aracı nasıl çalarlar?’ Küçük bir araç değil ki sırtlarına alıp götürsünler. Biz de artık bir sonuç çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAF 17 Beşiktaş'ta Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EP 635 plaklı TIR'ın taşıdığı vinç, saat 22.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak park halinde olan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı 34 ZU 0353, 34 BGG 607 ve 34 YS 127 plakalı 3 otomobilin üzerine devrildi. Vincin üzerine düştüğü otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken yaşanan olayda otomobillerde o anda kimsenin olmaması faciayı önledi. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, caddeyi trafiğe kapattı. 4 buçuk saat süren çalışmaların ardından TIR ve otomobillerin üzerine düşen vinç, 2 vinç yardımıyla araçların üzerinden kaldırıldı. Hasar gören otomobiller sahiplerine teslim edilirken polis ekiplerin yaşanan kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor. Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi İstanbul'da olası bir faciadan dönüldü: Tırda yüklü iş makinesi araçların üzerine devrildi İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. İş makinesinin altında kalan otomobillerde büyük hasar oluştu. Olayda ölen ve yaralananın olmazken vinç 4 buçuk saat süren çalışmanın ardından araçların üzerinden kaldırıldı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder