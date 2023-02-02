Uygulama yarın başlıyor: Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Nebati yaptığı açıklamada "Küresel çip krizine rağmen bugün ülkemiz, yerli ve milli pasaportunu gururla üretebilen bir ülke konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.