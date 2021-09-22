Ekonomi Vergilerle ilgili düzenleme yolda Beştepede önemli toplantı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vergilerle ilgili düzenleme yolda: Beştepe'de önemli toplantı

AK Parti, vergi muafiyeti de içeren önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürürken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de konuyla ilgili bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıda vergilerle ilgili düzenleme ihtiyaçları görüşüldü.

Haber Merkezi AA
Vergilerle ilgili düzenleme yolda: Beştepede önemli toplantı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vergilerle ilgili düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, vergilerle ilgili düzenleme ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan yardımcıları Vedat Demiröz ve Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.

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Yatırımları teşvik etmeye yönelik adımlar değerlendirildi

  • Toplantıda, yatırımları ve vergi güvenliğini güçlendiren, yatırımları teşvik eden, ihtilafları sonlandıran ve mükelleflerin gönüllü uyumunu gözeten uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Bu kapsamda, esnaf, çiftçi ve mesleki faaliyetlerde bulunanlara yönelik gelir vergisi istisnaları, vergide elektronik defter ve kayıt uygulamalarına ilişkin düzenlemeler ile mükelleflerin karşılıklı anlaşma veya uzlaşma yöntemiyle ihtilaflarını giderebilmeleri için sağlanacak kolaylıklar ile diğer vergisel düzenleme ihtiyaçları ele alındı.

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