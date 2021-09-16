Ekonomi 55 maddelik yeni ekonomi paketi Meclise geliyor Vergi Kanununda değişiklikler yolda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

55 maddelik yeni ekonomi paketi Meclis'e geliyor: Vergi Kanunu'nda değişiklikler yolda

AK Parti, vergi muafiyeti de içeren önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz martta açıkladığı ekonomi reform paketinde işaret ettiği 850 bin esnafı ilgilendiren vergi muafiyeti düzenlemesi Meclis'e geliyor. Yeni kanun teklifine göre, yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan esnaf gelir vergisinden muaf olacak. İşte teklifin detayları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
55 maddelik yeni ekonomi paketi Meclise geliyor: Vergi Kanununda değişiklikler yolda
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında ekonomi reform paketini açıklamış; pakette 850 bin esnafı ilgilendiren bir vergi muafiyeti düzenlemesinin bulunduğunu anlatmıştı. AK Parti, 55-56 maddelik yeni yasal düzenleme üzerindeki çalışmalarında sona geldi.

Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenmeler içeren kanun teklifi üzerinde çalışmalarını tamamlamak üzere. Teklifte, yaklaşık 900 bine yakın küçük esnafı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler var.

MHP ile son şekli verilerek Meclis'e sunulacak teklif, önümüzdeki ay Genel Kurul'da ilk görüşülecek gündem maddelerinden biri olacak. NTV'nin haberine göre, teklifteki bazı önemli düzenlemeler şöyle:

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

-Cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak.

-Vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor.

TARIMSAL DESTEKLER ARTIK VERGİYE TABİ OLMAYACAK

-Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak vergi alınmayacak.

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İNTERNET ÜZERİNDEN PARA KAZANANLARA DA KOLAYLIK GETİRİLİYOR

-İnternet üzerinden para kazananlara da kolaylık getiren bir düzenleme var. Özellikle YouTuber’lara vergi kolaylığı getiriliyor. Yayınladıkları videolardan reklam alarak para kazananlar vergi mükellefi haline geliyordu ve defter tutma zorunluluğunu vardı bu kaldırılıyor, vergi mükellefi olacaklar yine ama banka onlara yatan parayı doğrudan stopajını kesecek. Yani vergi sorumlusu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek.

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MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ ÜCRETİNİ DEVLET ÖDEYECEK

-Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine ara elemana teşvik edilmesi uygulamasında sanat okullarında okuyanlar iş yerlerinde staj yapıyorlar ve 767 lira veriliyordu ve bu paranın üçte 1'ini işveren tarafından ödeniyordu artık bu düzenleme ile tamamını devlet ödeyecek ve rakamın bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9-10-11-12. sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı rakam artılacak ve yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının üçte ikisini işveren ödüyordu artık tamamını devlet ödeyecek.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ YILDA 3 KEZ VERİLECEK

-Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir yılda 4 kez veriliyordu burada bir değişikliğe gidiliyor yılda 4 kere değil 3 kez beyanname verilecek ve beyanname verme dönemleri de 1 ay erkene çekiliyor.

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