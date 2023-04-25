Yarın Sivas Ankara'ya hızlı trenle bağlanıyor: 12 saatlik yol iki saate düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.
Nüfusunu yüzde 50'sine hızlı tren hizmeti sunacağız
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattında; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon olduğunun bilgisini veren Karaismailoğlu, "Proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de hızlı tren konforu ile tanıştıracağız. Hattımız ile Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan seyahat süresini 2 saate, Ankara-Yozgat arasını 1 saate indirdik. Projemizle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşımızı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturuyoruz. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, İstanbul dahil olmak üzere Konya, Eskişehir gibi illerimizden gelecek birçok yolcumuza ev sahipliği yapacak. Böylece, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hızlı tren güzergahında yer alan 11 ilimize doğrudan, bu illerimize komşu 9 ilimize de dolaylı olmak üzere toplam 20 ilimizdeki ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sine hızlı tren hizmeti sunacağız" diye konuştu.
Ülkemizin geleceğini aydınlatmaya devam edeceğiz
Zigana Tüneli de 3 Mayıs'ta açılıyor
28 Nisan’da Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü, 3 Mayıs’ta da Zigana Tüneli’ni açacaklarının bilgisini veren Karaismailoğlu, "20 yılda neyin sözün verdiysek yaptık. 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreye sığdırdık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, umutlu yarınları da inşa ediyoruz. Bizim için durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, ülkemizi dünyanın lider ekonomileri arasında hak ettiği yere yerleştirecek, Türkiye’ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu, 20 yıllık bir istikrar yolculuğudur. Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.