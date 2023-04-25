Yarın Sivas Ankara'ya hızlı trenle bağlanıyor: 12 saatlik yol iki saate düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilecek olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile ilgili Ankara YHT Garı'nda açıklama yaptı. Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattının açılışını gerçekleştirerek, Türkiye'nin gözbebeği projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdük.

Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz bütün projeleri, bütün sektörlerde olduğu gibi ulaştırma alanında da ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda hizmete alıyoruz