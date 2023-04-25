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Ekonomi

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın hizmete açılacak

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda sona gelindi. İki il arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek hat, yarın hizmete açılacak.

08:40 . 25/04/2023 Salı
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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı.

Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınması ile tanıştı. Daha sonra bu hattı, 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara-İstanbul ve Konya- İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti.


Son olarak 2022 yılı ocak ayında Konya-Karaman Hattı da hizmete sunuldu.

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da yarın hizmete açılacak.


Üç ili doğrudan ilgilendiren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaşı konforlu ekonomik seyahat imkanına kavuşturacak.

#Ankara
#Sivas
#Hızlı Tren
1 saat önce
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