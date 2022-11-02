​Yayla Agro Gıda MÜSİAD EXPO 2022’de yerini almak için gün sayıyor.

Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe yenilikçi ürünleri ile tam 26 yıldır öncü bir rol üstlenen Yayla Agro Gıda, 2-5 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Kongre merkezinde düzenlenecek olan MÜSİAD Expo 2022’de yerini almak için gün sayıyor.

Yayla Agro Gıda; Katkısız, koruyucusuz, soğuk zincire ihtiyaç duymadan 36 aya kadar tazeliğini ve lezzetini koruyan yemek hazır serisi ve mutfağın vazgeçilmezleri arasında yerini alan klasik bakliyatları ile kendi sektöründeki en büyük markalarını bir araya getiren MÜSİAD Expo 2022’de yerini alacak.

TÜRKİYE’DE YAYLA GLOBALDE LEGURME MARKASI İLE YEMEK HAZIR

Yayla Agro Gıda , sofraların vazgeçilmezi bakliyat ürünlerinden pek çok seçeneğin bulunduğu zengin ürün yelpazesini ve hayatı kolaylaştıran yeni ürünlerini Müsiad Expo 2022’de müşterilerine sunacak. Türkiye’de “Yayla” Markası altında Klasik pirinç ve bakliyat ürünlerinin yanı sıra geleneksel ürünleri, katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren Yayla Agro Gıda; hitap ettiği hedef kitlenin hayatını kolaylaştıran; Pişir Ye, Isıt Ye, Aç Ye, Aç Kulan kategorileri altında ürettiği ve BPA’sız özel ambalajlarda sunduğu çeşit çeşit ürünlerini Müsiad Expo 2022’de tanıtacak. Yayla Agro Gıda; Yemek hazır serisine yeni eklediği Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden Sebzeli Tavuk Sote, Tavuklu Pirinç Pilavı, Etli Özbek Pilavı, Zeytinyağlı Börülce Yemeği, Zeytrinyağlı Yeşil Mercimek yemeği ve sofraların en güzel eşlikçilerinden Yeni Salata Hazır Serisini de Müsiad Expo 2022’de sergileyecek.

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“Legurme” Markası ile Global perakende kanallarında kendi kategorisinde önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın sayılı Türk markaları arasına girmeyi planlayan Yayla Agro Gıda, Türk Gastronomisini dünyaya tanıtan Globaldeki gücü Legurme markası ile 65 den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Legurme markası altında “Ready to Eat” ürün ailesini Isıt Ye, Aç Ye ve Aç Kulan grupları altında BPA’sız ambalajlarda katkısız ve koruyucusuz üreten Yayla Agro Gıda Önümüzdeki 10 yıl içinde değişen tüketici alışkanlıklarına uygun inovatif yatırımları ile ihracat yaptığı ülke sayısını 100’e çıkartmayı hefefliyor.

Ankara ve Mersin’de yer alan fabrikalarında toplamda 85.000 m2 alan üzerinde üretim yapan ve sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezine sahip olan Yayla Agro Gıda; yılda 35 milyon paket hazır yemek kapasitesi, 1 milyon ton üretim kapasitesi, yurtiçi pazarda 81 ilde 60 binin üzerinde perakende noktası ve globalde , 500 milyon dolar dış ticaret hacmi ile faaliyetlerini sürdürüyor.

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20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle YYLGD Bist kodu ile halka açıldı. Halkla açılma motivasyonlarından biri olan Niğde fabrikanın, 5. Organize Sanayi Bölgesinde 127.000m2 arsa üzerine kurulması için çalışmalara başlandı. Birinci fazda 40.000m2 alan üzerine tesis kurmayı planlayan Yayla Agro Gıda; Niğde tesisinde fonksiyonel gıda ile birlikte katma değerli ürün ailesini büyütecek. Tüm tesislerinde değişen tüketici ve tüketim alışkanlıklara uygun geleceğin geleneksel lezzetlerini üretmeye ve geliştirmeye devam edecek olan firma daha sağlıklı bir dünya için var gücü ile çalışmaya, öncü şirket kimliğini yeni ürünleri ile sürdürmeye devam edecek.

Yayla Agro Gıda Yeni ve birbirinden lezzetli ürünleri, yenilikçi yatırımları ile Yayla Agro Gıda 2- 5 Kasım tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 3 no’lu salon ve 301 D stantta ziyaret edilebilecek.