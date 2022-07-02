​Yeni asgari ücret 5 bin 500 TL: Asıl artış yıl başında

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ara zammı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelen Erdoğan toplantının sonunda şunları söyledi: “Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uygulamaktadır. Her gelişmeyi yakından takip ederken asıl dikkatimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik. Yatırım, istihdam, üretim, ihracatla büyüme esasına dayalı ekonomi programıyla yapıyoruz. Ekonomi programımızı kararlılıkla uygulayarak bu durumdan en az kayıpla çıkarmanın içindeyiz. Tüm bunları yaparken vatandaşlarımızı günlük hayatlarında fahiş fiyat artışları ve enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmedik.”

KAMUYA %40 ENFLASYON FARKI

“Pek çok tedbiri devreye aldık, almaya devam ediyoruz. Kimseyi sahipsiz çaresiz bırakmadık. Yılbaşında maaşlara çok ciddi artışlar yapmıştık. Asgari ücretlilerin ücretlerinde yüzde 50 artış gerçekleştirmiştik. Gelen yükün tamamını da işverenin üstüne yıkmadık. Devlet olarak tüm maaşların Asgari Ücret kadarki kısmından alınan vergilerden feragat ettik. Aralık-Ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun artışın yetersiz kalmasına yol açtığını tespit ettik. Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin kayıplarını telafi etmeyi uygun gördük. Komisyonu toplantıya çağırdık. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik.”

Erdoğan, yapılan zammı önce yüzde 25 olarak açıkladı ancak sonrasında sehven böyle dediğini ve zammın yüzde 30 olduğunu söyledi.

ASIL ARTIŞ YIL BAŞINDA

“Yeni asgari ücret temmuz ayından itibaren yüzde 30 oranında ara artış yapıyoruz. Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Asıl asgari ücret yılbaşında gerçekleşecek. Yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadar gelirin vergi dışında kalması nedeniyle kamu çalışanlarına bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir.”

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Ege’deki haklarımızı tavizsiz koruyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Suriye’ye düzenlenecek 5. harekata değinen Erdoğan, "Güvenli alanlarımızın eksik kalan kısımlarıyla ilgili kesintisiz çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladığımız her an ve her yerde yeni operasyonlarla, yeni harekatlarla hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz" dedi. "Yunanistan kullanılarak yürütülen dikkatimizi dağıtma gayretlerinin farkındayız" diyen Erdoğan, "Ege'deki haklarımızdan en küçük bir taviz vermeden uluslararası anlaşmaların verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak Batı'daki kara, deniz ve hava sınırlarımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin bir cevabı olup olmadığı yönündeki soruya Erdoğan, "Bizim Yunanistan'la şöyle bir savaşa girelim, bir savaş yapalım, böyle bir derdimiz yok" karşılığını verdi. Yunanistan'ın çok kısa bir süre içerisinde 147 kere hava ihlali yaptığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi biz eğer komşuysak, eğer dostsak, eğer barış içerisinde yaşamak istiyorsak, bizim hava sahamızı 147 kere niye ihlal ediyorsunuz? Tabii böyle bir ihlal yaparsanız o zaman bize düşen nedir? Benim Hava Kuvvetlerim de size kalkıp gerekli olan görüntüyü, görselliği verecektir. Hava Kuvvetlerimizin yaptığı da budur. Silahlı Kuvvetlerimiz üzerine düşen görevi yapmaktadır. Bundan sonra da yine bu hava sahası ihlalleri devam edecek olursa aynı şekilde bize düşen görevi de biz yerine getirmeye devam ederiz."

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İdam parlamentodan geçerse onaylarım

Türkiye’yi derinden etkileyen Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Erdoğan şunları söyledi: “İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir. Bunun için de gerekli müzakereleri, tartışmaları Adalet Bakanım ile de yaptık, bunları konuştuk. Tabii bu bir anayasa değişikliği gerektiren de bir konu. Burada Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım.”

Bir gece ansızın gelebiliriz

Suriye’ye yapılacak 5. harekatla ilgili olarak Erdoğan şunları söyledi: “Bu konuyla ilgili olarak benim her zaman bir ifadem var; bir gece ansızın gelebiliriz. Hiç telaşa gerek yok. Aceleye gerek yok. Biz zaten şu anda o bölgede çalışıyoruz. Biraz sabırlı olursak, biz şu anda peyderpey yürüttüğümüz operasyonların fevkinde olanı da inşallah en güçlü şekilde vakti saati geldiğinde gerçekleştiririz.”

F-16’lar pazarlık konusu olmadı

Türk diplomat, Finlandiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtırayı ABD basınına değerlendirdi. Üst düzey bir Türk diplomat, Türkiye’nin bu muhtıraya imza atma konusunda ABD’den telkin veya baskı görüp görmediği ve ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışının burada bir pazarlık konusu olup olmadığı sorularını da yanıtladı. Üst düzey diplomat, F-16 satışının üçlü muhtıranın imzalanmasında pazarlık konusu olduğu iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. Türk diplomat, ABD yönetiminin başından beri F-16 satışına destek verdiğini ve yönetim içerisinde itiraz eden birilerinin bulunmadığını belirtti.

Atmayacakları takla kalmadı

CHP’lilerin, Türk Ocakları bir sempozyumda İslam dünyasının sorunlarını tartışmasıyla ilgili Erdoğan “Bunların milleti kandırmak için atmayacakları takla kalmadı” dedi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in Sultan Abdülhamid’e yönelik sözlerine tepki gösteren Erdoğan, bunun üzerine sondaj gemisine Abdülhamid Han ismi verildiğini söyledi.

Yunanistan bizi beklesin

Yunanistan’la yaşanan gerginliklere değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Yaptığım görüşmelerde hemen hemen bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar ‘Biz aracı olalım, bir araya getirelim, görüşmeniz olmayacak mı, en azından bu yıl sonuna kadar görüşme yapsanız’ gibi bir yaklaşım ortaya koydular. Biz de kendilerine şunu söyledik; ‘Kusura bakmayın, bizim şimdilik bu görüşmeye ayıracak vaktimiz yok.’ Kusura bakmasın, biz bu yıl bir defa Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısını yapamayız, yapmayacağız. Ve o artık Türkiye’deki gelişmeleri beklesin. Kendisine de çeki düzen versin.”

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar: İsveç üç-dört teröristi iade etti ama yeterli değil

OYNAT 00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilmiyorum kim sufle etti ama bizi barıştırmak için çok gayret sarf ettiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii'nden çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Bir gazetecinin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olması konusunda Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, 'Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri var.' sözlerini hatırlatması üzerine Erdoğan, 'Miçotakis sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim.



Ama birçok liderler, bilmiyorum kim sufle etmiştir ama bizi barıştırmak için çok gayret sarf ettiler. Dedik ki, 'şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz.' Gelecekte şartlar neyi getirir, neyi götürür, buna göre bakar değerlendirmesini yaparız.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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