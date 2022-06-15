Yenilenmiş telefon KOBİ’ye göz kırpıyor

Yenilenmiş ikinci el telefonların ekonomiye yeniden kazandırılması bir çok yan sektör için de gelir kapısı oldu. Yenilenmiş ikinci el cihazlar, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezlerini, TSE standartlarında, güvenilir bir süreçten geçerek raflardaki yerini alıyor. Ayrıca önceki kullanıcının verilerinin de tamamen silindiğini belirtmekte fayda var.

Ömer Lütfi Soylu

SEKTÖR 2021’DE % 15 BÜYÜDÜ

Yenilenmiş cep telefonlarına olan talep artışı, teknoloji alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler için de yeni bir pazar oluşturdu. Değişmesi gereken ekranlar, hafıza işlemleri, telefonun yenilenmesi gereken onlarca farklı iş teknoloji firmaları için gelir kaynağı oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl dünya çapında 251 milyon adet yenilenmiş akıllı cep telefonu satılırken, bu rakamın 2027 yılında 460 milyonu bulması öngörülüyor. Yenilenmiş telefon pazarı 2021 yılında yüzde 15 oranında büyüdü. Özellikle gelişmekte olan Latin Amerika ülkelerinde bu rakam yıllık yüzde 29’u buluyor.

EKONOMİYE GERİ DÖNÜYOR

Türkiye’deki yeni akıllı telefon satışları son 3 yılda ortalama 11 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Deloitte Global Mobil Kullanıcı Anketi sonuçları, akıllı telefonların yüzde 20’sinin ikinci el pazarına döndüğünü gösteriyor. Tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını değiştiren yenilenmiş akıllı telefon pazarının başrol oyuncularından Mobilfon’un Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Lütfi Soylu, “Türkiye’de yenilenmiş telefon pazarı hızla büyüyor. 2-3 yıl içerisinde Türkiye’de akıllı telefonların yüzde 30’unun yenilenerek ekonomiye geri döneceği öngörülüyor” dedi.

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250 BİN CİHAZ YENİLENECEK

Türkiye’de ikinci el akıllı telefon pazarının yaklaşık 5 milyon cihaz seviyesinde olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Mobilfon Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Lütfi Soylu, bu rakamın yüzde 55’inin potansiyeline rağmen ikinci el pazarına ulaşamadığını, bunun yerine aile içinde kullanıldığı ya da yedek cihaz olarak bulundurulduğunu iletti. Soylu, Türkiye pazarının önümüzdeki dönemde Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ile yarışacak düzeyde olacağını altını çizdi. Soylu “Önümüzdeki 3-4 yılda ülkemizde aylık 250 bin adet cihaz yenilenebilecek. Ülkemizde tüketicilerin iki yılda bir telefonlarını yeniledikleri göz önüne alınırsa pazarın katlanarak büyüyeceğini düşünebiliriz” diye konuştu.

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