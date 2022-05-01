2. el telefon ‘özel’ mağazalarla büyüyecek

Küresel ekonomide pandemi süreci ve Rusya krizinin etkisiyle artan ürün fiyatları ikinci ele olan ilgiyi artırdı. Özellikle teknoloji ürünlerinin ülkemizdeki yükselen etiket fiyatlarının etkisiyle tüketiciler alternatif modellere yöneliyor. Ülkemizde de kullanılmış telefonların ekonomiye kazandırılması, geri dönüşümün sağlanması ve ithalatın azaltılması amacıyla yeni bir süreç başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri, TSE standartlarında akıllı telefon yenileme ve satış yapabiliyor.

SEKTÖR İÇİN YENİLİK

Ticaret Bakanlığı’nın cari açığın düşürülmesi hedefi yanında tüketicilerin akıllı telefona erişiminin kolaylaştırılmasını amaçlayan bu projesi, sektör için büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Teknoloji piyasasına yenilik getirecek ve tüketicileri yüksek maliyetlerden kurtaracak bu uygulama yenilenmiş ürün piyasasının da canlanmasını sağlayacak. Şimdiden birçok şirketin yer almaya başladığı pazarda yenilenmiş telefon mağazaları da açılmaya başladı. Tıpkı yeni modellerde olduğu gibi showroom’larda ürünleri görüp alabileceksiniz. Garantili olduğu için internet alışverişlerinizi de rahatlıkla yapabileceksiniz.

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İsmail Bütün

TÜRK TELEKOM BAŞLADI BİLE

Örneğin Türk Telekom, yenilenmiş ikinci el akıllı telefonları mağazalarında müşterileri ile buluşturmaya başladı. Söz konusu cihazlar, ‘yeni gibi’ ve ‘çok iyi’ olarak kategorize ediliyor. Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün sürecin sektöre katkısını belirterek, “Müşterilerimize sunduğumuz yüzde 1 KDV fırsatı ile bu projeye avantajlı tekliflerle katılıyoruz. Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar, 12 aya varan taksit seçeneklerinin yanında 1 yıllık garanti paketiyle sunuluyor” diye konuştu.

2025’TE 1,5 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞACAK

Elektronik ürün marketi Easycep ise, 2022 yılı için 200 bin adet telefonu yenileme hedefi koydu. Yenilenmiş ürün mağazalarını tüketicilerle buluşturan şirketin kurucusu ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, Türkiye’de yenilenmiş telefon pazarının henüz 20 milyon dolarlar seviyesinde olduğunu söyledi. Özdemir, en fazla ilginin 25-34 yaş grubundan geldiğini belirterek, “Bugün için yurt içindeki yenilenmiş telefon sektörü toplamın, yani telefon sektörünün tamamının yüzde 1’i bile değil. Ancak 2025 yılında yüzde 15’ine ulaşacağını öngörüyoruz. Batı Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da bu oran yüzde 20 ye ulaşmış durumda. Dolayısıyla sektörün büyüklüğünün 2025 yılında 1.5 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz” dedi.

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TEKNOLOJİ EasyCep'e 11 milyon dolar yatırım