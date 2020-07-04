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Ekonomi Yerli elektrikli trenin yerli mutfağı hazır Türkiyenin kendi kendine yetebildiğinin en büyük ispatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli elektrikli trenin yerli mutfağı hazır: Türkiye'nin kendi kendine yetebildiğinin en büyük ispatı

Türkiye'nin ilk yerli hızlı treninin mutfak setleri, Türkiye'nin endüstriyel mutfak devi olan Öztiryakiler'den alınacak. Öztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Öztiryaki, "Bu, Türkiye'nin kendi kendine yetebildiğinin en büyük ispatı. Bu sadece bizim değil, sektörümüzün başarısı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tahsin Öztiryaki
Tahsin Öztiryaki

Türkiye’nin ilk yerli ve milli hızlı tren projesinin mutfak setlerini Öztiryakiler üretti. Sakarya’daki TÜVASAŞ tesislerinde yerli ve milli kaynaklarla tasarlanan trenin testlerine bu hafta başında başlandı. Yerli trenin mutfak setlerinde yine yerli üretim yapan ve dünyanın dört bir yanına ihracat yapan Öztiryakiler tercih edildi.

DEVLET HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Öztiryaki, Türkiye’nin hemen her alanda kendi kendine yetebilecek kabiliyete eriştiğini bildirdi. Öztiryaki; TÜVASAŞ’ın tamamen yerli üretim teknolojileriyle ve Türk mühendislerle geliştirdiği milli treninin herkesin gurur kaynağı olduğunu aktardı. Öztiryaki, “Türkiye, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yakın gelecekte dünyaya tren seti ihraç eden bir ülke olacak. Biz, Türkiye’de üretilebilen her ürünün desteklenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Devletimiz bu konuda üreticilerimizi sonuna kadar destekliyor. Daha önce milli gemilerimizin mutfak setlerini üretmiş ve teslim etmiştik. Bugün, milli ve yerli trenimizin mutfak setlerini üretmekten ötürü gururluyuz. Bu vagonların içerisinde yabancı firmalardan yüzde 50 fiyat avantajı olan Türk mutfak setleri yer alıyor.”

BİZ BİZE YETERİZ

  • Bu gelişmelerin, Türkiye’nin kendi kendine yetebildiğinin en büyük ispatı olduğunu belirten Öztiryaki, “Bu sadece bizim değil, sektörümüzün başarısı. Yerli ve milli projeler hem ülkemizin, hem de üreticilerimizin geleceği açısından kritik öneme sahip” dedi.

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