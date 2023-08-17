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Ekonomi

Yerli ve milli ayçiçeği tohumu kuraklıktan en az etkilenen tohum oldu

Yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu, Tekirdağ'da kuraklıktan en az etkilenen tohum oldu. Trakya Tohumcular Derneği (TRAKTOD) Başkanı İbrahım Toruk, "Geliştirilen çeşitlerin, bu sene yaşanan aşırı sıcaklar ve aşırı kuraklığa daha toleranslı ve daha dayanıklı olduğunu görmekteyiz" dedi.

17:52 . 17/08/2023 Perşembe
DHA
Trakya genelinde 5 bin 500 çiftçi tarafından 60 bin dekar alanda ekildi.

Trakya genelinde 5 bin 500 çiftçi tarafından 60 bin dekar alanda ekildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı, TRAKTOD iş birliğinde üretilen ve Edirne Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu, Trakya genelinde 5 bin 500 çiftçi tarafından 60 bin dekar alanda ekildi.


TRAKTOD Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, üretilen yerli ve milli ayçiçeği tohumunun Tekirdağ'da kuraklıktan en az etkilenen tohum olduğunu söyledi. Toruk,
"Özellikle bölgemiz çok kurak. Kuraklığın yanında da aşırı sıcaklığa geçiyor, bu nedenle de yazlık ürünümüz olan ayçiçeğinde gerçekten çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Rekoltelerde düşüşler var. Bölge büyük bir zarar görecek. Son birkaç gündür firmaların getirdiği çeşitler hakkında çok konuşulmaya başlandı. Biz, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle üyelerimizin üretmiş olduğu, Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün bölgemizde ıslah ettiği çeşitlerle bölgede varız. Bir çeşidin bölgesel ıslahının önemini bu sene daha çok gördük. Burada geliştirilen çeşitlerin, bu sene yaşanan aşırı sıcaklar ve aşırı kuraklığa daha toleranslı ve daha dayanıklı olduğunu görmekteyiz
" ifadelerini kullandı.

'Global anlamda geliştirilen çeşitlerde problem var'

Türkiye'nin çok farklı bölgelerden oluşan bir ülke olduğunu belirten Toruk, "Tohumlar kayıt edilirken, geliştirilirken iklim ortalaması göz önüne alınarak geliştirilen çeşitler. Bütün Türkiye'nin her yerinde ekiliyor. Global firmalar var, onlar dünyanın çeşitli merkezlerinde geliştirdikleri çeşitleri Türkiye'de kaydettirip satışlarını yapıyorlar. Son dönemdeki iklim krizi, çevresel faktörler maalesef ki global anlamda geliştirilmiş çeşitlerin mikro bölgelerde problem yaşadığını gözlemlemeye başladık. Bizim düşüncemize göre burada birkaç bileşkenin bir araya gelmesiyle çeşitlerdeki zararlar oluşmaya başladı" diye konuştu.

'Çiftçiler tohum seçerken dikkatli olmalı'

Trakya'da ekilen bazı tohum çeşitlerin de kuraklıktan etkilendiğini söyleyen Toruk, "Ancak tespitlerimizde normal zararın yüzde 40-45'ni görmesine rağmen bu bölgede ekilen ulusal bazı çeşitler daha fazla zarar gördü. Bu sene bunu gözlemledik. Bu da şunun önemini ortaya çıkarıyor; artık bitki ıslahının da çeşit geliştirmenin de iklimin çok farkındalık gösterdiği mikro bölgelere indirgenmesi gerekiyor. Çiftçilerin tohum çeşidi seçerken kesinlikle daha önce çok ekilmiş çeşitlerin ekilmesi gerektiği, yeni çeşitlere karşı dikkatli olunması gerektiği ya da önce deneme yapılıp sonra ekilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bölgede de geliştirilmiş çeşitlere çiftçilerimiz güvensin" dedi.

Bakan Özhaseki: Vatandaş kendisi evi yapacak parasını biz vereceğiz
Bakan Özhaseki: Vatandaş kendisi evi yapacak parasını biz vereceğiz

Yerinde Dönüşüm Projesi’ne yaklaşık 180 bin başvurunun olduğunu belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Köyde bir ev 1 milyon liraya mal oluyorsa biz devlet olarak 1 milyon lirayı veriyoruz. O iş yaptıkça parayı vereceğiz. Ev bitti ve sonra yarısını 2 sene sonra başlamak üzere 10 yıl boyunca sadece senedini isteyeceğiz. Şehir merkezlerinde de binalarda bulunan kardeşlerimiz en az yarısı anlaşıp bir araya geldiği taktirde aynı krediden istifa edecek. Eğer evleri biraz daha büyükse 1 milyon 300 bin liraya kadar biz para vermeye devam edeceğiz. Vatandaş kendisi evi yapacak, istediği müteahhitle anlaşarak devam edecek ve biz para vereceğiz” dedi.



#Tarım
#yerli ve milli tohum
#Ayçiçek
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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