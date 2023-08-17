Yerli ve milli ayçiçeği tohumu kuraklıktan en az etkilenen tohum oldu

"Özellikle bölgemiz çok kurak. Kuraklığın yanında da aşırı sıcaklığa geçiyor, bu nedenle de yazlık ürünümüz olan ayçiçeğinde gerçekten çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Rekoltelerde düşüşler var. Bölge büyük bir zarar görecek. Son birkaç gündür firmaların getirdiği çeşitler hakkında çok konuşulmaya başlandı. Biz, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle üyelerimizin üretmiş olduğu, Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün bölgemizde ıslah ettiği çeşitlerle bölgede varız. Bir çeşidin bölgesel ıslahının önemini bu sene daha çok gördük. Burada geliştirilen çeşitlerin, bu sene yaşanan aşırı sıcaklar ve aşırı kuraklığa daha toleranslı ve daha dayanıklı olduğunu görmekteyiz