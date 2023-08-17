Yerli ve milli ayçiçeği tohumu kuraklıktan en az etkilenen tohum oldu

Trakya genelinde 5 bin 500 çiftçi tarafından 60 bin dekar alanda ekildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı, TRAKTOD iş birliğinde üretilen ve Edirne Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu, Trakya genelinde 5 bin 500 çiftçi tarafından 60 bin dekar alanda ekildi.
'Global anlamda geliştirilen çeşitlerde problem var'
Türkiye'nin çok farklı bölgelerden oluşan bir ülke olduğunu belirten Toruk, "Tohumlar kayıt edilirken, geliştirilirken iklim ortalaması göz önüne alınarak geliştirilen çeşitler. Bütün Türkiye'nin her yerinde ekiliyor. Global firmalar var, onlar dünyanın çeşitli merkezlerinde geliştirdikleri çeşitleri Türkiye'de kaydettirip satışlarını yapıyorlar. Son dönemdeki iklim krizi, çevresel faktörler maalesef ki global anlamda geliştirilmiş çeşitlerin mikro bölgelerde problem yaşadığını gözlemlemeye başladık. Bizim düşüncemize göre burada birkaç bileşkenin bir araya gelmesiyle çeşitlerdeki zararlar oluşmaya başladı" diye konuştu.
'Çiftçiler tohum seçerken dikkatli olmalı'
Trakya'da ekilen bazı tohum çeşitlerin de kuraklıktan etkilendiğini söyleyen Toruk, "Ancak tespitlerimizde normal zararın yüzde 40-45'ni görmesine rağmen bu bölgede ekilen ulusal bazı çeşitler daha fazla zarar gördü. Bu sene bunu gözlemledik. Bu da şunun önemini ortaya çıkarıyor; artık bitki ıslahının da çeşit geliştirmenin de iklimin çok farkındalık gösterdiği mikro bölgelere indirgenmesi gerekiyor. Çiftçilerin tohum çeşidi seçerken kesinlikle daha önce çok ekilmiş çeşitlerin ekilmesi gerektiği, yeni çeşitlere karşı dikkatli olunması gerektiği ya da önce deneme yapılıp sonra ekilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bölgede de geliştirilmiş çeşitlere çiftçilerimiz güvensin" dedi.