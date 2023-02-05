YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti: Yolcu ve yük taşımacılığında rekor üzerine rekor kırdık

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Hızlı tren
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 2003'ten bugüne kadar demir yoluna yapılan yatırımların sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti.
Karaismailoğlu, Türkiye'de ilk yüksek hızlı tren seferinin 2009'da yapıldığını anımsatarak, bu trenlerde yolcu sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti.
Karaismailoğlu, Marmaray, İzban, Başkentray ve Gaziray ile kent içinde konforlu ve hızlı seyahat imkanı sağlandığının altını çizerek, kent içi raylı sistemlerle trafiğin rahatlatıldığını ve çevre dostu sistemlerle hava kirliliğinin önlendiğini belirtti.
Yüz yıllık rüya ve bu asra damga vuran en önemli projelerden olan Marmaray'ın, İstanbul'un ulaşım haritasının en önemli parçası olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:
Karaismailoğlu, şehir içi ve şehirler arasında demir yolunu tercih eden vatandaşların günden güne artış gösterdiğinin altını çizerek, 2021'de şehir içi ve şehirler arasında toplam 191 milyon 585 bin yolcunun demir yolu ulaşımını tercih ettiğini, bunun 2022'de yüzde 67,7 artışla 321 milyon 285 bine ulaştığını bildirdi.