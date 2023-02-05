YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti: Yolcu ve yük taşımacılığında rekor üzerine rekor kırdık

"Metro, metrobüs gibi bağlantılarıyla neredeyse tüm İstanbul’a hizmet veren Marmaray'da 17 Aralık 2022 tarihinde 687 binden fazla yolcu ile rekor kırıldı. Marmaray'da geçen yıl yolcu sayısı yüzde 65 artarak 191 milyona dayandı. Açılışından bu yana ise 822 milyon yolcumuzu Marmaray'da ağırladık. İzmir'i bir uçtan bir uca bağlayan İzban'ın hat uzunluğu 136 kilometre. 2022 yılında İzban'da taşınan yolcu sayısı yüzde 52,8 artışla 84 milyon 893 bine çıktı. Başkentray da Ankara'nın ulaşımına nefes aldırıyor. Başkentray'ın da yolcu sayısı yüzde 78 artarak 19 milyonu geçti. Gaziantep'te de Kasım ayında Gaziray'ı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete sunduk. Gaziantepliler, ulaşımını rahatlatan Gaziray'ı çok sevdi. Geçen yılın kasım ve aralık aylarında Gaziray'da 527 bin 325 vatandaşımız seyahat etti."