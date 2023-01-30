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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Raylı sistem yatırımlarımızın toplam maliyeti 27 milyar dolar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunda yolculuk yaptı. Bakan Karaismiloğlu, "Demiryolu yatırımlarında Türkiye'nin genelinde hakikaten çok büyük bir atılım var. Şu anda Türkiye genelindeki raylı sistem yatırımlarımızın toplam maliyeti 27 milyar dolar. İstanbul Havalimanı'nı metroyla buluşturduk. İnşallah ilerleyen yıllarda hızlı trenlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

13:47 . 30/01/2023 Pazartesi
DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sabah saatlerinde Gayrettepe'de bulunan metro çalışmalarını inceledi. Ardından Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattını kullanarak Kağıthane metrosuna aktarma yaptı. Bakan Karaismailoğlu Kağıthane durağından metroya binerek İstanbul Havalimanı'na seyahat etti. Yolculuk esnasında metroda yolcularla sohbet etti. Yolculuğun ardından Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

"İSTANBUL'DA HER YÖNÜYLE HAREKETLİLİK BÜYÜYOR"

Bakanı Karaismailoğlu "Bu hattımızın devamı olan Kağıthane'den Gayrettepe ile arası 3.5 kilometre. Fazla zaman geçirmeden önümüzdeki aylarda burayı da hizmete açarak 35 kilometreyi 37,5 kilometreye çıkartacağız. Tabii bir haftayı geçti, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metromuz açıldı. Hakikaten dünyanın en iyi ve en yoğun havalimanına Türkiye'nin en hızlı metrosu ve dünyanın en kaliteli metrosuyla hizmet etmek, bütün vatandaşlarımızın tercih ettiği bir sistem oldu. Burası bağlantıları da bitirdiğimizde toplamda 69 kilometreye çıkacak devasa bir şehir içi metrodan bahsediyoruz. İnşallah yıl sonuna ulaştığımızda burası Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı üzerinden Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Marmaray olmak üzere toplamda 69 kilometreye uzayacağımız devasa bir şehir için metro hattı olacak. İstanbul'u kurtaracak olan bu şekilde bu büyük altyapı yatırımlarıdır. Bizler Bakanlık olarak İstanbul'un dört tarafını böyle kaliteli, konforlu ulaşım ağlarıyla örmeye devam edeceğiz. İstanbul Havalimanı dünyanın göz bebeği ve dünyanın transit merkezi. Geçen yıl 65 milyon yolcuya hizmet vermiştir. İnşallah bu yıl 70 milyonu da geçeceğiz İstanbul Havalimanı'nda. Aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanında buna paralel olarak büyüyor. Orası 30 milyon yolcuyu bulmuştu. Önümüzdeki yıl 30 milyonu çok daha geçecek. İkinci pistini bitireceğiz. Yeni terminaller yapacağız. Yani İstanbul'da her yönüyle hareketlilik artıyor, büyüyorö diye konuştu.  

"TÜRKİYE GENELİNDEKİ RAYLI SİSTEM YATIRIMLARIMIZIN TOPLAM MALİYETİ 27 MİLYAR DOLAR" 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Biz ulaşımda engel tanımıyoruz demiştik. Metro hattımız aynı şekilde. Bütün yüzde 100 erişimi olan bütün hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin rahatlıkla ulaşabileceği, kalıcı yollardan kabartma taşlardan, asansörlerinden, yürüyen merdivenlerinden, ses sistemlerinden, anons sistemlerine kadar bütün vatandaşlarımızın hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan kendi kendilerine ulaşım ihtiyaçlarını giderebilecek örnek projelerden bir tanesi. Demiryolu yatırımlarında Türkiye'nin genelinde hakikaten çok büyük bir atılım var. Şu anda Türkiye genelindeki raylı sistem yatırımlarımızın toplam maliyeti 27 milyar dolar. Şehir içi metrolarda olduğu gibi şehirler arasında da şu anda 4 bin 200 kilometre hızlı tren ağımızda hummalı bir çalışma var. Onların da meyvelerimizi önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Hatlarımızı bir bir bitireceğiz. Yine İstanbul Havalimanı'nı metroyla buluşturduk. İnşallah ilerleyen yıllarda hızlı trenlerle buluşturacağız. Yani burası dört başı mamur bir ulaşım kenti oluyor. O yüzden hakikaten bakanlığımız çok büyük bir özveriyle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yatırımları bir bir bitirip İstanbulluların ve Türkiye'nin hayatına kazandırıyor. Kazandırmaya da devam ediyor" ifadelerini kullandı.  


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya sert tepki: Aday çıkaramadılar bizim adaylığımıza laf söylüyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya sert tepki: Aday çıkaramadılar bizim adaylığımıza laf söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı'nda Denizli Çevre Yolu 2.Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, ''Denizli'ye son gelişimde sizlerle sohbet ederken Pensilvanya ve Kandil destekli 4'lü çeteden bahsetmiştik. Baktılar 4 yetmiyor sayıyı 6'ya çıkartıp bir masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar'' açıklamasında bulundu. 'Aklınız neredeydi niye şimdiye kadar bunları söylemediniz?' diyerek 6'lı masaya sert tepki veren Erdoğan, ''Biz aylardır biz adayız karşımıza kimi çıkartacaksanız çıkartın milletin huzurunda er meydanında yarışalım dedik. Bir yılda bir aday çıkartmayı beceremeyenler kendi sünepeliklerinin üzerini örtmek için istikameti başka tarafa çevirdiler'' ifadelerini kullandı.


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#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
11 dakika önce
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Bakan Karaismailoğlu: Raylı sistem yatırımlarımızın toplam maliyeti 27 milyar dolar
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