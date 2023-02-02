Bakan Karaismailoğlu: 100 yılda yapılacak işleri son 20 yıla sığdırdık

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Bakan Karaismailoğlu
Türkiye'de 20 yıldır açılış ile temel atma programlarının devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Ülkemizin dört bir tarafında bir hareketlilik var. Gelişen, büyüyen dünyanın en güçlü ülkelerinden Türkiye'nin altyapısını tamamlıyoruz. 100 yılda yapılacak işleri son 20 yıla sığdırmış bir Türkiye var. Güçlü ulaştırma altyapısı sayesinde Türkiye gelişiyor, büyüyor." diye konuştu.
Türkiye'de 29 bini bölünmüş olmak üzere 70 bin kilometre kara yolu ile hizmet verildiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
Karaismailoğlu, Türkiye'nin en büyük altyapı projelerinden Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattının da yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.
İhale süreçlerinin tamamlandığına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ankara'dan İzmir'e kadar tam 600 kilometrelik bir güzergahta hakikaten devletimiz, bu kadar büyük bütçeleri harcayarak Afyonkarahisar'ın hem İzmir'e hem de Ankara'ya bağlantısını sağlayacak. Bu konforu bölgedeki vatandaşlarımıza yaşatacak. Biz hızlı trenle sadece yolcu taşımıyoruz. Bunun yanında yük de taşıyoruz. Bölgemizin lojistik anlamda da gelişmesine oldukça fayda getirecek. Gelişen, büyüyen Afyonkarahisar'ın turizmde, tarımda ve sanayideki gelişmelerinin önünü daha da açacak. Çok önemli ve büyük bir yatırım. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Ankara-İzmir hızlı trenini bağladığımızda demir yolunda Afyonkarahisar'ın doğu-batı eksenindeki bağlantılarını da tamamlamış olacağız."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, son 20 yıldır Türkiye'nin kara yolu altyapısına ciddi yatırımlar yaptıklarını bildirdi.
Bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım sürecine girildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları anlattı:
Karaismailoğlu, 20 yıl önce Afyonkarahisar'da 54 kilometrelik bölünmüş yol olduğunu, bugün il genelinde bu sayının 11 kat artırılarak 590 kilometreye ulaştığını aktardı.