Bakan Karaismailoğlu: 100 yılda yapılacak işleri son 20 yıla sığdırdık

"Bu kadar kaliteli ve güvenli yollar sayesinde sanayideki, turizmdeki artışların ihtiyacını karşılıyoruz, karşılamaya da devam edeceğiz. Afyonkarahisar da en önemli illerimizden bir tanesi. Tüm yolların birleştiği bir kavşak noktası. Afyonkarahisar'da da önemli yatırımlarımız var. Afyonkarahisar-Şuhut kara yolunu da bugün hizmete açacağız inşallah. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde projemizi bitirip milletimize sunmanın gururunu yaşayacağız. Afyonkarahisar-Şuhut arası 22 kilometre. 27 dakika süren yolu 15 dakika daha kısaltarak 12 dakikaya indireceğiz. Sonucunda konforlu, güvenli ve bölümüş yolu hizmete açacağız. Sonucunda yaptığımız bu yollar sayesinde bölgemiz gelişiyor. Yatırımcı daha hızlı geliyor. Sonucunda istihdam, üretim ve ihracat artıyor."