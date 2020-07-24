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Ekonomi Yirmi beş milyarlık hasar ödeme kapasitesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yirmi beş milyarlık hasar ödeme kapasitesi

DASK teknik işleticiliği 15 yıl sonra Eureko Sigorta’dan Türk Reasürans’a devredildi. Eureko Sigorta Genel Müdürü Uco Vegter, "Toplamda 11 milyar TL’ye yakın deprem rezervine, yaklaşık 10 milyon poliçe adedine ve olası büyük bir depremde 25 milyar TL hasar ödeme kapasitesine ulaştık" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uco Vegter - Selva Eren - İsmet Güngör
Uco Vegter - Selva Eren - İsmet Güngör

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) teknik işleticiliği Eureko Sigorta’dan Türk Reasürans’a devredildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kamu kurumu olan ve teknik işleticisi 5 yılda bir ihale yoluyla belirlenen DASK, son 3 dönemdir faaliyetlerini Eureko Sigorta’nın teknik işleticiliğinde sürdürüyordu. Eureko Sigorta’nın 15 yıllık görev süresinin ardından 8 Ağustos 2020 itibariyle DASK’ın teknik işleticiliğini Türk Reasürans üstleniyor.Eureko Sigorta, DASK’ta son 15 yılda deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilincinin artırılması, sigortalılık oranının yükseltilmesi,fon yapısının, hasar ödeme ve yönetim potansiyelinin güçlendirilmesine odaklanmıştı. Teknik işleticilik görevini devralan Türk Reasürans gelecek dönem için ana hedeflerini belirledi.

POLİÇE ADETİ 10 MİLYON

Bayrak değişimi düzenlenen basın toplantısıyla duyruldu. Başarıyla geçen bir 15 yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Eureko Sigorta Genel Müdürü Uco Vegter, DASK’ın gerek poliçe adetlerinin gerekse fon büyüklüğünün geldiği nokta deprem güvenceli bir Türkiye adına derece ileri adımlar olduğunu söyledi. Vegter, " Toplamda 11 milyar TL’ye yakın deprem rezervine, yaklaşık 10 milyon poliçe adedine ve olası büyük bir depremde 25 milyar TL hasar ödeme kapasitesine ulaştık. Bununla birlikte hasar yönetimindeki geliştirmelerle birlikte olası bir depremde Zorunlu Deprem Sigortalı konutların hasarını tespit etme ve tazminatlarını ödeme hızında çok ciddi geliştirmelere imza attık” dedi.

DASK POLİÇESİ OLMAYAN KONUT KALMAYACAK

DASK poliçesi bulunmayan konut bırakmamak hedefiyle çalışacaklarını ifade eden Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, şunları ifade etti: “Projelerimizden ilki olan Katastrofik Risk Modelleme Platformu, sadece Türkiye’de değil dünya sigorta ve reasürans sektörüne de hizmet verecek nitelikte global bir yazılım olarak tasarlandı. Bir diğer projemiz de Olağanüstü Deprem Hasar Yönetimi üzerine. Bu bağlamda; daha az deprem riski bulunan Ankara, Konya gibi bir ilde konuşlanmak üzere; öncelikli olarak “Çağrı Merkezi” hizmetinin verileceği bir yapıyı mevcut halinden farklı olarak DASK/Türk Reasürans bünyesinde oluşturacağız. Deprem Öncesi Hasar Önleyici ve Azaltıcı tedbirleri hayata geçirirken, DASK poliçesi bulunmayan konut kalmaması için çalışacağız.”

FON BÜYÜKLÜGÜ 11 MİLYAR TL

  • Toplantıda yapılan bilgilendirmede; 2000 yılında kurulan DASK, konutların Zorunlu Deprem Sigortası poliçesiyle erişilebilir fiyatlarla deprem teminatı altına alınması misyonunu üstlendi. 2005 yılında 2,4 milyon olan poliçe adedi 2010 yılsonunda 3,3 milyona ve 2015’te 7,2 milyona yükseldi. Poliçe adetlerindeki artışla beraber Zorunlu Deprem Sigortası fon büyüklüğü de her yıl büyümeye devam etti. 2005 yılında 312 milyon TL olan fon büyüklüğü, 2010 yılsonunda 1,4 milyar TL’ye ve 2015’te 3,7 milyar TL’ye yükseldi. Temmuz 2020 itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi adedi 10 milyona ve fon büyüklüğü 11 milyar TL’ye yaklaştı.

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