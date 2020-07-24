MÜSİAD'dan stratejik tarım yatırımı: 2 yılda 200 milyon liralık yatırım hedefleniyor

Tarım ve gıda sektörleri Türkiye ekonomisi açısından büyük bir öneme sahip. Bu alandan daha fazla verim elde edebilmek için atılan adımlara geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Letven Capital arasında TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kapsamında, stratejik iş birliğine gidildi. 2 yılda 200 milyon liralık yatırımın hedeflendiği fon ile, en az 10 patent veya yeniliği ticarileştirilerek, 5 start-up’ın her birini en az 50 milyon TL değerleme seviyesine getirmek amaçlanıyor. İşbirliği ile tarım ve gıda ekosisteminde yer alan işletmelerin yüzde 10’u ile iletişime geçilerek, 15 şirkete yatırım yapmak planlanıyor. Portföy içerisinde bulunan şirketlerin yüzde 40’ının cirosunun en az yüzde 50’sinin ihracat gelirinden oluşmasını sağlamanın planlandığı girişim ile bu alanda Türkiye’den 1 unicorn çıkarmak hedefleniyor.

2023 HEDEFLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Abdurrahman Kaan - Kamil nKılıç

Tarım ve gıda sektörlerinin Türkiye ekonomisi açısından büyük bir önem arz ettiğini kaydeden MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında belirlediği 150 milyar dolarlık üretim ve 40 milyar dolarlık ihracat boyutuna erişebilmesi için tarım ve gıda sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Kaan, 2.2 milyon üretici ve 45 binin üzerinde küçük veya büyük ölçekli firma ile Türkiye’nin, tarım gıda sektöründe son 20 yıldır net ihracatçı ve yıllık ortalama ihracat büyüme oranın yüzde 7.5 ile dünyada 21. sırada yer aldığını hatırlattı. “Bugün, yüzde 2’lik paya sahip büyük şirketler, tüm tarım ve gıda ürünlerinin yüzde 45’ini üretiyor” diyen Kaan, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde gıda 100 şirketle birinci gelmektedir ve bu şirketlerin net satışları 143,5 milyar liradır. Sektör, 5 milyon istihdam sağlıyor ve ihracatın yüzde 12’si tarım ürünleri ile gerçekleşiyor” bilgisini paylaştı.

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TÜM ÜYELERE YATIRIM ÇAĞRISI

Genel Başkan Kaan, Türkiye’nin ihracatını, gelecek 10 yılda 18 milyar dolardan 180 milyar dolara çıkararak, 2 bin tarım gıda firmasını KOBİ ve büyük ölçekli firmaya dönüştürmesinde can suyu olmak için Letven Capıtal’e destek olduklarını ifade etti. MÜSİAD’ın teknoloji ve inovasyona yönelik hazırladığı projelerle ilgili olarak da bilgi veren Kaan, “Bu iş birliğini, MÜSİAD’ımızın hayata geçirdiği ‘Tazelenme’ sürecinin vermiş olduğu meyvelerden biri olarak değerlendiriyoruz. MÜSİAD FUTURE (Gelecek) olarak tanımladığımız markamız, “geleceğin iş modelleri ve geleceğin sektörleri” sloganıyla tarımsal ve kırsal kalkınma alanındaki Türkiye’nin yeni yol haritasında etkin bir oyuncu olarak varlık gösterecektir” ifadelerini kullandı. Kaan, başta MÜSİAD üyeleri olmak üzere tüm paydaşlara TARS fonuna yatırım yapma çağrısında bulunarak sözlerini sonlandırdı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN TERCİH EDİLEN FON OLACAK

Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç ise uzun süredir tarım, gıda ve teknolojileri alanındaki öncü 7 ülkeyi ve yatırım fonlarını incelediklerini belirterek, Türkiye’nin tarım gıda ve teknolojileri alanına odaklı TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu 2019 Aralık’ta hayata geçirdiklerini söyledi. Kılıç, “Tarım ve gıda tedarik zincirinin gelecek nesiller için sürdürülebilir, uygun maliyetli ve besleyici bir sisteme dönüştürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan iş modellerine yatırım yapma misyonuyla 7 yıl içinde global tarım, gıda ve teknolojileri fonları arasında ilk sıralarda yer alan, yatırım alanlar ve yatırım yapanlar tarafından tercih edilen fon olmak için yola çıktık” değerlendirmesinde bulundu.

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HEDEF 200 MİLYON LİRA

Kılıç, şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin sahip olduğu varlıkları değere, serveti sermayeye çevirmesi için Letven Capital TARS Fonu ile üretim teknolojileri olarak gruplandırdığımız tarım biyoteknolojisi, çiftlik yönetim yazılımı, robot ve otomosyon teknolojisi, biyoenerji, biyomateryal, tedarik zinciri teknolojileri, tarımda finansal teknolojiler alanlarına 2 yıl içinde 200 milyon TL yatırım yapmayı hedeflemektedir.”