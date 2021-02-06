Ekonomi Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere verilecek ciro kaybı desteği yürürlükte
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere ciro kaybı desteği: 40 bin liraya kadar destek verilecek

Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere verilecek ciro kaybı desteği yürürlükte

Koronavirüs salgını dolayısıyla yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere "ciro kaybı desteği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu destek tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.

Haber Merkezi AA
Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere verilecek &quot;ciro kaybı desteği&quot; Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere verilecek "ciro kaybı desteği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla verilecek "ciro kaybı desteği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ciro kaybı desteği Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.

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Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.

İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019 ve 2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen Katma Değer Vergisi beyannameleri esas alınacak.

  • Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 dönemlerine ilişkin verilen beyannameler, ciro hesaplamasında dikkatte alınmayacak.

Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek.

Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

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