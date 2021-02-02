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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın döneminde "destek" paylaşımı: Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı grafikli paylaşımda salgın döneminde verdikleri desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık. Bu mücadelede esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından salgın döneminde verdikleri desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paylaşımında, "Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık. Bu mücadelede esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Salgına karşı hep birlikte topyekun bir seferberlik yürüttük." başlıklı grafiğe de yer verdi.

SGK prim ödemelerinin 6 ay ertelendi

Grafikte, salgın sürecinde, sosyal destek kapsamındaki tüm ailelere ilave nakdi yardım yapıldığı, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletildiği, ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği verilmeye başlandığı, salgın şartlarına rağmen 16 milyon turist sayısına ulaşıldığı, belirli sektörler için vergi yükümlülüklerinin ve SGK prim ödemelerinin 6 ay ertelendiği hatırlatıldı.

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  • Esnafa destek ve kira yardımı kapsamında 5 milyar liranın üzerinde nakdi destek, sosyal koruma kalkanı kapsamında çeşitli kesimlere 49 milyar lira hibe verildiği anımsatılan grafikte, ihracatçılara da 2,4 milyar lira destek ödemesi yapıldığı belirtildi.

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Emekli maaşlarına zam

Grafikte, ayrıca KDV oranlarının bazı sektörlerde yüzde 1'e, bazılarında ise yüzde 8'e indirildiği, vergi borçlarına yapılandırma imkanı getirildiği, 2020'de yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybı yaşayan işletmelere kayıplarının yüzde 3'ü kadar hibe verildiği ve yaklaşık 650 bin emeklinin maaş ödemesinin 1500 liraya yükseltildiği bilgileri de paylaşıldı.

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