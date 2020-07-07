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Ekonomi Yozgatta bir üretici annesi için 2 manda aldı Siparişlere yetişemeyince çiftlik kurdu
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Yozgat haberleri: Annesi için 2 manda aldı siparişlere yetişemeyince çiftlik kurdu

Yozgat'ta bir üretici annesi için 2 manda aldı: Siparişlere yetişemeyince çiftlik kurdu

Yozgat'ta bir üretici, manda sütü ve yoğurdu tüketmesi önerilen annesi için aldığı 2 mandanın süt, yoğurt, kaymak ve tereyağına gelen talebe yetişemeyince 3 yılda hayvan sayısını 125'e çıkararak çiftlik kurdu- Üretici Ahmet Doğru, "Bize annemin hastalıkları için 'manda yoğurdu yesin iyi olur.' dediler. Bunun üzerine manda aldık. Ondan sonra sayıları arttı, şu anda 125 mandamız var. Süt, yoğurt, kaymak siparişlerini yetiştiremiyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
3 yılda 125 mandaya sahip olan ve çiftlik kuran Doğru, mandanın süt ve ürünlerini Yozgat merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Kayseri, İstanbul, Ankara, Konya, Kırşehir ve Antalya'ya gönderiyor.
3 yılda 125 mandaya sahip olan ve çiftlik kuran Doğru, mandanın süt ve ürünlerini Yozgat merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Kayseri, İstanbul, Ankara, Konya, Kırşehir ve Antalya'ya gönderiyor.

Yozgatlı üretici, kronik rahatsızlıkları bulunan ve manda sütü ile yoğurdu tüketmesi önerilen annesi için aldığı 2 mandanın süt, yoğurt, kaymak ve tereyağına ilgi artınca 3 yılda hayvan sayısını 125'e çıkardı.

Sarıkaya ilçesi Kürkçü köyünde koyun ve inek besleyen Ahmet Doğru, 78 yaşındaki KOAH hastası annesine manda sütü ve yoğurdu önerilince 2 manda satın aldı.

Doğru, mandanın sütüne, yoğurduna ve kaymağına komşularından da talep gelince hayvan sayısını artırmaya başladı.

AA
Süt ve tereyağını dondurarak gönderen Doğru, yoğurt ve kaymak almak isteyenlere de çiftliğinde satış yapıyor.

  • 3 yılda 125 mandaya sahip olan ve çiftlik kuran Doğru, mandanın süt ve ürünlerini Yozgat merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Kayseri, İstanbul, Ankara, Konya, Kırşehir ve Antalya'ya gönderiyor.

Süt ve tereyağını dondurarak gönderen Doğru, yoğurt ve kaymak almak isteyenlere de çiftliğinde satış yapıyor.

Ahmet Doğru (56), köyde daha önce inek ve koyun beslediklerini, manda işine ise annesinin hastalığından dolayı başladıklarını söyledi.

AA
Süt ve tereyağını dondurarak gönderen Doğru, yoğurt ve kaymak almak isteyenlere de çiftliğinde satış yapıyor.

Doğru, annesinin KOAH, şeker ve tansiyon hastası olduğunu belirterek, "Bize annemin hastalıkları için 'manda yoğurdu yesin iyi olur.' dediler. Bunun üzerine manda aldık. Ondan sonra sayıları arttı, şu anda 125 mandamız var. Süt, yoğurt, kaymak siparişlerini yetiştiremiyoruz" dedi.

Devletin manda yetiştiriciliğini desteklediğine dikkati çeken Doğru, "Yem desteği alıyoruz, yavru desteği alıyoruz. Önceden koyun vardı, inek vardı, şu anda tamamen mandaya döndük, getirisi çok iyi Allah'a şükür" diye konuştu.

AA

"Çocukla ilgilenir gibi ilgileniyoruz"

Mandalarıyla çocukla ilgilenir gibi ilgilendiklerini söyleyen Doğru, "Manda suya yattığı için temizliğini yapıyoruz, üzerinin tozunu, çamurunu alıyoruz, camız suyu çok sevdiği için sıcak havalarda da zaman zaman yıkıyoruz." ifadesini kullandı.

AA
3 yılda 125 mandaya sahip olan ve çiftlik kuran Doğru, mandanın süt ve ürünlerini Yozgat merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Kayseri, İstanbul, Ankara, Konya, Kırşehir ve Antalya'ya gönderiyor.

Hanife Doğru da "Süt ve yoğurt kayınvalideme de iyi oldu. Koronavirüsten dolayı da manda süt ve yoğurdunun bağırsak dolaşımına çok iyi geldiği söylendi. Şu anda siparişleri yetiştiremiyoruz. Yoğurt, kaymak, tereyağı, peynir yapıyorum. Ürünleri Antalya, Konya, Kırşehir, Ankara, Kayseri, İstanbul'a gönderiyorum. Süt ve tereyağını dondurup gönderiyoruz. Yoğurdu araçlarıyla gelip alıyorlar. Bazı yerlerde kendimiz teslim ediyoruz. Mandacılık çok güzel." dedi.

Veteriner Hekim Rasim Karataş da manda sütünden elde edilen kaymak ve tereyağının çok lezzetli olduğunu dile getirdi.

Yozgat'ta annesi için 2 manda aldı: Siparişlere yetişemeyince çiftlik kurdu
FOTOĞRAF 12
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Sarıkaya ilçesi Kürkçü köyünde koyun ve inek besleyen Ahmet Doğru, 78 yaşındaki KOAH hastası annesine manda sütü ve yoğurdu önerilince 2 manda satın aldı.
Title
Doğru, mandanın sütüne, yoğurduna ve kaymağına komşularından da talep gelince hayvan sayısını artırmaya başladı.
Title
3 yılda 125 mandaya sahip olan ve çiftlik kuran Doğru, mandanın süt ve ürünlerini Yozgat merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Kayseri, İstanbul, Ankara, Konya, Kırşehir ve Antalya'ya gönderiyor.
Title
Süt ve tereyağını dondurarak gönderen Doğru, yoğurt ve kaymak almak isteyenlere de çiftliğinde satış yapıyor.
Title
Ahmet Doğru (56), yaptığı açıklamada, köyde daha önce inek ve koyun beslediklerini, manda işine ise annesinin hastalığından dolayı başladıklarını söyledi.
Title
Doğru, annesinin KOAH, şeker ve tansiyon hastası olduğunu belirterek, Bize annemin hastalıkları için 'manda yoğurdu yesin iyi olur.' dediler. Bunun üzerine manda aldık. Ondan sonra sayıları arttı, şu anda 125 mandamız var. Süt, yoğurt, kaymak siparişlerini yetiştiremiyoruz dedi.
Title
Devletin manda yetiştiriciliğini desteklediğine dikkati çeken Doğru, Yem desteği alıyoruz, yavru desteği alıyoruz. Önceden koyun vardı, inek vardı, şu anda tamamen mandaya döndük, getirisi çok iyi Allah'a şükür. diye konuştu.
Title
Çocukla ilgilenir gibi ilgileniyoruz<br><br> Mandalarıyla çocukla ilgilenir gibi ilgilendiklerini söyleyen Doğru, Manda suya yattığı için temizliğini yapıyoruz, üzerinin tozunu, çamurunu alıyoruz, camız suyu çok sevdiği için sıcak havalarda da zaman zaman yıkıyoruz ifadesini kullandı.
Title
Hanife Doğru da Süt ve yoğurt kayınvalideme de iyi oldu. Koronavirüsten dolayı da manda süt ve yoğurdunun bağırsak dolaşımına çok iyi geldiği söylendi. Şu anda siparişleri yetiştiremiyoruz. Yoğurt, kaymak, tereyağı, peynir yapıyorum. Ürünleri Antalya, Konya, Kırşehir, Ankara, Kayseri, İstanbul'a gönderiyorum. Süt ve tereyağını dondurup gönderiyoruz. Yoğurdu araçlarıyla gelip alıyorlar. Bazı yerlerde kendimiz teslim ediyoruz. Mandacılık çok güzel dedi.
Title
Veteriner Hekim Rasim Karataş da manda sütünden elde edilen kaymak ve tereyağının çok lezzetli olduğunu dile getirdi.
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Title
Yozgat'ta annesi için 2 manda aldı: Siparişlere yetişemeyince çiftlik kurdu
Yozgatlı üretici, kronik rahatsızlıkları bulunan ve manda sütü ile yoğurdu tüketmesi önerilen annesi için aldığı 2 mandanın süt, yoğurt, kaymak ve tereyağına ilgi artınca 3 yılda hayvan sayısını 125'e çıkardı.


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