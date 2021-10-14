Yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı geliyor

Ticaret Bakanlığından yapılan duyuruya göre, sağlık hizmetleri ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılabilmesini teminen, sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanması amacıyla iki bakanlık arasında iş birliği tesis edilmesi üzerinde mutabık kalındı.

Bu kapsamda, sağlık vizesinin başvuru kabulü aşamasında Hizmet İhracatçıları Birliğinin (HİB) yetkilendirilmesine dair Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları arasında yarın "Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü" imzalanacak.

Söz konusu program, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın katılımıyla yapılacak.

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