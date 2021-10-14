Ekonomi Yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı geliyor

Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları, sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanması için iş birliğine gidecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı için iki bakanlık iş birliği yapacak
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığından yapılan duyuruya göre, sağlık hizmetleri ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılabilmesini teminen, sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanması amacıyla iki bakanlık arasında iş birliği tesis edilmesi üzerinde mutabık kalındı.

Bu kapsamda, sağlık vizesinin başvuru kabulü aşamasında Hizmet İhracatçıları Birliğinin (HİB) yetkilendirilmesine dair Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları arasında yarın "Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü" imzalanacak.

  • Söz konusu program, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın katılımıyla yapılacak.

Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgazı 16 milyar metreküpe çıkaracak
EKONOMİ
Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgazı 16 milyar metreküpe çıkaracak

İngiltere'de kriz büyüyor: İki enerji şirketi daha iflas bayrağını çekti
EKONOMİ
İngiltere'de kriz büyüyor: İki enerji şirketi daha iflas bayrağını çekti

Otomobil devi Volkswagen'de Tesla krizi: 30 bin çalışanın işine son verilebilir
DÜNYA
Otomobil devi Volkswagen'de Tesla krizi: 30 bin çalışanın işine son verilebilir
İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.