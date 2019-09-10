Ekonomi Yüzde 50 hibeli tohum desteği ekili alanları arttırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yüzde 50 hibeli tohum desteği ekili alanları arttırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği yüzde 50 hibeli tohum desteğiyle kentte ekili ve biçili alanlar yüzde 60 oranında artış gösterdi.

Haber Merkezi AA
Tohum desteği ekili alanları artırdı.
Tohum desteği ekili alanları artırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verilen yüzde 50 hibe desteği sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çiftçinin talebi ve desteklenen ürünlerdeki verim artışları dikkate alınarak bu yılın sonbahar üretim sezonunda yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibeyle desteklenmesi doğrultusunda taleplerin alınmaya başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin il genelinde 6 bin 400 çiftçiye, 4 bin 863 ton yem bitkisi tohumu desteği verdiği aktarılan açıklamada, sonbahar döneminde verilen yem bitkisi tohumlarından elde edilen ürünlerin hasat edildiği vurgulandı.

  • Açıklamada, yem bitkisi tohumu hasatlarında dekar başına verim artışı olduğunun gözlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
  • "Talepler 16 Eylül mesai bitimine kadar alınacak. Çiftçilerin başvuru için güncel ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) bilgileri veya çiftçi belgelerini getirmeleri yeterli olacak. Yeni başvuru yapacak çiftçilerden ise tapu beyanı ve ziraat odası üyelik belgesi evrakları getirmesi yeterli görülecek. Başvurular, Kandıra ilçesinde Kandıra KOMEK binasında, diğer ilçeler ise Muhtarlık İşleri Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne giderek başvuru yapacak."

"Kocaeli'de ekili ve biçili alanlar yüzde 60 oranında arttı"

Belediyenin ziraat mühendislerinin çiftçilere tohumun ekiminden hasat dönemine kadar ücretsiz teknik danışmanlık ve yetiştiricilik konularında eğitim verdiği aktarılan açıklamada, bölge koşullarına uygun verimli tohum çeşitlerini destekleme kapsamında ekim alanlarının yerinde kontrol edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, desteklenen tohumların sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere verildiği, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli'de ekili ve biçili alanların yüzde 60 oranında arttığı bildirildi.

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