Zararı kasko karşılayacak: Zorunlu trafik sigortası işe yaramıyor

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde enkaz altında kalan otomobillerin zararının nasıl karşılanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. On binlerce ezilen ve hasara uğrayan otomobillerde alınan tedbirlerle öncelikli olarak işleme sokulurken mağduriyetin önüne geçilmesi için alınamayan primler göz ardı edilerek poliçelerin Mayıs’a kadar geçerli olmasına karar verildi.

SİGORTA DEĞİL KASKO YARALARI SARACAK

Sigortacılık sisteminde Zorunlu trafik sigortası kaza durumlarında yalnızca karşı tarafın hasarını karşılamak için kullanılıyor. Deprem gibi doğal afetlerde ise aracın kaskosu devreye giriyor. Deprem, sel, dolu, fırtına, taşkın, şiddetli yağış gibi afetler sonucu oluşan çarpma, çarpılma, devrilme, yanma veya camların kırılması gibi maddi hasarlarda poliçede yer alması kaydıyla zarar tazmin edilebiliyor.

TEMİNATTA YOKSA ÖDEME YAPILMIYOR

Eğer doğal afet nedeniyle araç ağır hasarlıysa, hasar gördüğü tarihteki gerçek değeri hesaplanarak ona göre ödeme yapılıyor. Kasko orijinal parça, ikame araç, servis hizmeti gibi teminatlarla da afetzedelere destek sunuyor. Eksperlerin hasar tespitinin ardından poliçe çerçevesinde tamiri mümkün ise anlaşmalı servislerle ücretsiz onarım sağlanıyor.

Öte yandan poliçede doğal afet sathında yüzdelik kesintiler de gerçekleşebiliyor. Teminat çerçevesinde anlaşmaya bağlı olarak yüzde 5 kesinti yapılır gibi ibareler afetten sonra uygulanabiliyor. Bu maddelerin uygulanması halinde 100 bin liralık bir aracın yalnızca 95 bin lirası geri alınabiliyor. Teminatta afet maddesi yer almıyorsa zararlar ödenemeyecek.

POLİÇELER MAYISA KADAR UZATILDI

Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen 11 ilde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kararıyla yürürlükteki poliçeler prim ödenmese dahi 8 Mayıs’a kadar uzatıldı. Yine alınan kararla deprem bölgesindeki hayat, konut ve araç poliçelerinin öncelikli değerlendirme kararı verildi. Primlere esas kar marjları sıfırlanırken, depremzedelere bu süreçte hiçbir zorluk çıkarılmayarak reklam dahi atılmayacağına dair kararname yayınlandı.



