Zemin İstanbul'dan çağrı: Şişhane metrosunda buluşalım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilecek “Living Lab – Yaşam Merkezi” projesi, "Zemin İstanbul" adıyla Ağustos ayında kapılarını açtı.

Şişhane Metro İstasyonu'ndaki Zemin İstanbul, fikrini gerçekleştirme imkanı bulamayan girişimcilere teknoloji ve araştırma laboratuvarı hizmeti vermeye başladı.

Zemin İstanbul sosyal medya hesaplarından İstanbullulara çağrıda bulundu. Paylaşımda, "Artık burada Zemin İstanbul var. İstanbul’a hak ettiği teknoloji ve inovasyon merkezi, ar-ge üssü ve deneyim merkezi Zemin İstanbul geldi. Hazır olun, Şişhane metrosunda buluşalım" denildi.

Artık burada Zemin İstanbul var. İstanbul’a hak ettiği teknoloji ve inovasyon merkezi, ar-ge üssü ve deneyim merkezi Zemin İstanbul geldi. Hazır olun, Şişhane metrosunda buluşalım. https://t.co/LKsTHDgBLI pic.twitter.com/8wuxRNeOV4 — Zemin İstanbul (@zeministanbultr) 19 Temmuz 2018

Zemin İstanbul

Zemin İstanbul; Şehir/Kent Bilimi tematik alanını çerçevesinde Çevre, Enerji, Ulaşım ve Sosyal İnovasyon gibi konularla girişimcileri çekmeyi, İstanbul halkına özellikle gençlere akıllı şehir anlayışını getirmeyi hedeflemektedir. Zemin İstanbul, yerel yönetimlerde inovatif ürün ve hizmetlerin kullanılmasını, ürün ve hizmet üretiminde vatandaşla birlikte üretmeyi de amaçlayan bir yapıda olacaktır.

Projenin amacı, İstanbul’un inovasyon alanında uluslararası rekabet gücünü arttırmak, bilgi toplumuna dönüşümü hızlandırmak, bilgi tabanlı ekonomiyi ve nitelikli istihdamı geliştirmek amacıyla; bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması; teknoloji geliştirme, transfer ve yaygınlaştırma; işbirliği ağları ve değer zincirinin oluşturulmasıdır.