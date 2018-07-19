Ekonomi Zemin İstanbuldan çağrı Şişhane metrosunda buluşalım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zemin İstanbul'dan çağrı: Şişhane metrosunda buluşalım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilecek “Living Lab – Yaşam Merkezi” projesi, "Zemin İstanbul" adıyla Ağustos ayında kapılarını açtı. Zemin İstanbul platformu, "Artık burada Zemin İstanbul var. İstanbul’a hak ettiği teknoloji ve inovasyon merkezi, ar-ge üssü ve deneyim merkezi Zemin İstanbul geldi. Hazır olun, Şişhane metrosunda buluşalım" çağrısıyla tüm İstanbulluları Şişhane metrosuna davet ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zemin İstanbul, Şişhane metrosuna davet ediyor.
Zemin İstanbul, Şişhane metrosuna davet ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilecek “Living Lab – Yaşam Merkezi” projesi, "Zemin İstanbul" adıyla Ağustos ayında kapılarını açtı.

Şişhane Metro İstasyonu'ndaki Zemin İstanbul, fikrini gerçekleştirme imkanı bulamayan girişimcilere teknoloji ve araştırma laboratuvarı hizmeti vermeye başladı.

Zemin İstanbul sosyal medya hesaplarından İstanbullulara çağrıda bulundu. Paylaşımda, "Artık burada Zemin İstanbul var. İstanbul’a hak ettiği teknoloji ve inovasyon merkezi, ar-ge üssü ve deneyim merkezi Zemin İstanbul geldi. Hazır olun, Şişhane metrosunda buluşalım" denildi.

Zemin İstanbul

Zemin İstanbul; Şehir/Kent Bilimi tematik alanını çerçevesinde Çevre, Enerji, Ulaşım ve Sosyal İnovasyon gibi konularla girişimcileri çekmeyi, İstanbul halkına özellikle gençlere akıllı şehir anlayışını getirmeyi hedeflemektedir. Zemin İstanbul, yerel yönetimlerde inovatif ürün ve hizmetlerin kullanılmasını, ürün ve hizmet üretiminde vatandaşla birlikte üretmeyi de amaçlayan bir yapıda olacaktır.

  • Projenin amacı, İstanbul’un inovasyon alanında uluslararası rekabet gücünü arttırmak, bilgi toplumuna dönüşümü hızlandırmak, bilgi tabanlı ekonomiyi ve nitelikli istihdamı geliştirmek amacıyla; bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması; teknoloji geliştirme, transfer ve yaygınlaştırma; işbirliği ağları ve değer zincirinin oluşturulmasıdır.

Fikriniz varsa 'Zemin İstanbul' hazır
EKONOMİ
Fikriniz varsa 'Zemin İstanbul' hazır

Halep iddiası

Halep iddiası

​Türkiye ve Rusya, Esed rejiminin Halep'ten çekileceği ve kontrolün Türkiye'ye geçeceği bir formül üzerinde görüşüyor.
Dünyanın tekırkçıdevleti

Dünyanın tekırkçıdevleti

​İsrail parlamentosu, “Yahudi Ulus Devlet” yasasını onayladı.
Çankayane olacak?

Çankayane olacak?

​Türkiye'nin 90 yılına tanıklık eden Çankaya Köşkü merak konusu.
FETÖ'nünprensine şok

FETÖ'nünprensine şok

​FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi.
THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

​İlana başvuran 16 kişi arasında başörtülü Fatma Durmuş da bulunuyor.
Alçaklığadoymadılar

Alçaklığadoymadılar

​HDP'li isimler adeta devlete meydan okudu.
28 günlükteorik eğitim

28 günlükteorik eğitim

​Bostancı, 28 günlük bedelli askerlikte verilecek eğitim.
Kandil'emesaj

Kandil'emesaj

​Akar ve Güler Hakkari'deki üssü ziyaret etti.

4 yıldıza doğru

4 yıldıza doğru
40 yıllık rezillik

40 yıllık rezillik
Kartal'a kolay rakip

Kartal'a kolay rakip

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Fransa'da skandal olay!

Fransa'da skandal olay!

​Macron'un yardımcısı kılık değiştirip, öğrenci dövdü.
AB'yi tehdit etti

AB'yi tehdit etti

Trump, Google'a verilen cezayı eleştirdi.
İsrail'deapartheid dönemi

İsrail'deapartheid dönemi

Filistinliler ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürüldü.
Dumanlar gökyüzünü kapladı

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Zeytinburnu'nda eski bir fabrikada yangın çıktı.
Alperendavasında karar

Alperendavasında karar

​Alperen'i serviste unutanların cezaları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.