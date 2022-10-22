Ekonomi Zincirleme emlak dolandırıcılığı Aynı evi 14 farklı kişiye kiraladı
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Zincirleme emlak dolandırıcılığı: Aynı evi 14 farklı kişiye kiraladı

Sinop’ta aynı evi 14 vatandaşa kiralayarak komisyon aldığı ve vatandaşları mağdur ettiği iddia edilen emlakçı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi İHA
Zincirleme emlak dolandırıcılığı: Aynı evi 14 farklı kişiye kiraladı
Sinop Adliyesi’ne çıkarılan şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’ta emlak alım-satım ve kiralama işiyle uğraşan G.K., hakkında yapılan şikayetler üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

İddiaya göre şahıs, bazı ikametleri ev sahiplerinin bilgisi dışında 14 ayrı kişiye kiraladı.

Ayrıca satış vaadiyle bir arsa üzerinden yine çok kez kapora alarak vatandaşları mağdur etti. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yapılan şikayetler üzerine şüpheli G.K. gözaltına alındı.

Sinop Adliyesi’ne çıkarılan şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı yöntemle 41 kişinin telefonunu çaldılar: Motosikletli kapkaççılar yakalandı
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Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada şüphelilerin bir çok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.
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Görüntüleri izleyen polis, şüphelilerin yolda yürüyenlere yaklaştıkları, bir anda hamle yaparak cep telefonlarını çaldıklarını tespit etti.
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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önce şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasını ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
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Şüpheliler Muhammet D.(25) ile Nihat Ç.(20) gözaltına alındı. Muhammet D.'nin daha önceden 40, Nihat Ç.'nin ise 38 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
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Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler aynı yöntemle 41 kapkaç gerçekleştirdikleri anlaşıldı.
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Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Aynı yöntemle 41 kişinin telefonunu çaldılar: Motosikletli kapkaççılar yakalandı
İstanbul'da motosikletle yolda yürüyenlerin yanına yaklaşarak ellerindeki telefonları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir çok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin aynı yöntemle 41 cep telefonu çaldığı tespit edildi.


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