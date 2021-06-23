Ekonomi Kamunun üç katılım bankası için birleşme hazırlığı
İŞ DÜNYASI

Kamunun üç katılım bankası için birleşme hazırlığı

Kamunun üç katılım bankası olan Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım'ın tek çatı altında toplanması için hazırlıklara başlandığı öne sürüldü. Üç kamu katılım bankası 2020 sonu itibariyle katılım bankaları içinde aktif büyüklükte yüzde 30,5'lik bir oranı temsil ediyor. Üç banka birleşmeleri halinde 133.7 milyar TL aktif büyüklük ile katılım bankaları arasında en büyük ikinci banka olabilecek.

Haber Merkezi Diğer
Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım tek çatı altında toplanıyor
Foto/arşiv

Kamunun üç katılım bankası olan Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılımı tek çatı altında toplamak için hazırlıklar başladı.

Üç kamu katılım bankası 2020 sonu itibariyle katılım bankaları içinde aktif büyüklükte yüzde 30,5'lik bir oranı temsil ediyor.

Üç banka birleşmeleri halinde 133.7 milyar TL aktif büyüklük ile katılım bankaları arasında en büyük ikinci banka olabilecek.

Dünya gazetesinin haberine göre, üç bankanın üst yönetimi ve çalışanlarının tek bir bankaya evrilmesi sürecinin zor olacağını belirten kaynaklar, bu nedenle birleşme işleminin vakit alabileceğini ifade etti.

İkinci kez en itibarlı katılım bankası seçildi
EKONOMİ
İkinci kez en itibarlı katılım bankası seçildi

Ziraat Katılım Afrika’da büyüyecek
EKONOMİ
Ziraat Katılım Afrika’da büyüyecek

BES’te yeni dönem başlıyor
EKONOMİ
BES’te yeni dönem başlıyor

Abone Ol Google News
65 yaş üstü meydanlara koştu

65 yaş üstü meydanlara koştu

​Koronavirüs yüzünden kaldırılan banklar yerine konuldu.
Annenizin canı yanmasın

'Annenizin canı yanmasın'

​Boğulan sekiz yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi.
134 kişide Delta varyantı görüldü

134 kişide Delta varyantı görüldü

​Rusya açıkladı: Karadeniz'de sıcak temas

​Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hitap etti.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunacak.

​Ünlü isimlerden aşı için önemli çağrı.

​Türkiye Ege Denizi'nin uluslararası sularında Navtex ilan edildi.

​Sağlık çalışanları için önemli gelişme.

'Guinness'e hazırlanıyor

'Guinness'e hazırlanıyor

İşçiler bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.