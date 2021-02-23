​Ziraat Katılım Afrika’da büyüyecek

Afrika ile “kazan kazan” anlayışıyla ticaretini arttıran Türkiye, kıta ülkelerinin özelliklerine ve potansiyellerine göre adımlar atıyor. Türkiye’nin Afrika ile ticaretinin artması, para transferi gibi önemli bir gereksinimi ortaya çıkardı. Bu ihtiyaca cevap verecek önemli adım Ziraat Katılım’dan geldi. Yurt dışına Afrika’dan açılan Ziraat Katılım, Somali’de de şube açmaya hazırlanıyor. Sorularımızı cevaplandıran Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, ‘İlklerin Bankası’ olduklarını belirtti.

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Mesude Demirhan - Metin Özdemir

SOMALİ'YE ŞUBE

Geçen sene ilk yurt dışı şubelerini Sudan’da açtıklarını hatırlatan Özdemir, “Sudan şubemiz aynı zamanda Türk bankacılık tarihinde Afrika’da açılan ilk Türk bankası. İkinci olarak Somali’de şube açılışımızla alakalı BDDK’dan, gerekli izni aldık. Orada çalışmalara başladık. Bu yılın sonuna kadar açmayı hedefliyoruz. Sudan’daki bankamız bir yılını doldurmadan kara geçecek. Türkiye ile Sudan arasındaki dış ticarete doğrudan katkı sağlamış oluyoruz. Somali’de de böyle bir beklenti var. Her iki ülkede zor coğrafyalar. Biz oraya kardeşlik vazifemizi yapmaya gidiyoruz. Oradaki kardeşlerimizin Türkiye’ye olan sevgileri ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek, tarihi, geçmişi olan ilişkilerimiz var. Bunları tekrar canlandırma ve ülkelerimiz arasındaki dış ticareti geliştirmek maksadıyla gidiyoruz” diye konuştu.

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AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 65 ARTTI

Salgının etkilerinin devam etmesine rağmen 2021’in Türkiye açısından daha olumlu bir yıl olacağına işaret eden Özdemir, kamu katılım finans kurumu olarak salgın sürecinin başından bu yana üzerlerine düşen görevi yaptıklarını söyledi. Üreticilere ve müşterilerine bu dönemde de sahip çıktıklarını belirten Özdemir, “Yıl sonu itibariyle, aktif büyüklüğümüzü yüzde 65 artırdık. Bu hem katılım finansın hem de tüm bankacılık sektörü büyümesinin üzerinde bir oran. Müşteri portföyümüzü de genişlettik” dedi. Fon toplamada yüzde 80’nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini anlatan Özdemir, 2020’yi güzel bir performansla kapattıklarını, hem şube hem de istihdam sayılarını attırdıklarını söyledi.

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SÜBVANSİYONLU TARIM DESTEĞİ

Metin Özdemir, tarım sektörüne dönük olarak yeni ürünler geliştirdiklerinden bahsederek, tarım sübvansiyonlu devlet desteklerini katılım finansın prensipleri ile vatandaşlara ulaştıracaklarını açıkladı. Tarım sektörünün yeni çalışma alanları olduğunu ifade eden Özdemir, şu bilgileri paylaştı: “Katılım finans kurumlarında ürünlerinin tarım bankacılığına özel ürün çeşitliliğinin olması, konvansiyonel tarım bankacılığı uygulamalarından uzak duran müşterilerin finansman ve fon toplamada sektöre dahil edilecek” dedi.

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SİSTEME UYGUN YENİ UYGULAMALAR

Ziraat katılım olarak indirimli tarımsal krediler konusunda çalışmaların devam ettiğini bilgisini veren Özdemir, “Gerek konvansiyonel gerekse katılım finans kurumları çeşitli tarım(hayvancılık ve bitkisel üretim) kredisi ürünleri sunuyor. Müşterilerimize katılım finans sistemine uygun devlet destekli tarım finansmanı uygulamalarına yönelik çalışmalarımıza başladık. Aynı zamanda kentsel dönüşüm projelerinde de yer almayı planlıyoruz. Bu kapsamdaki projelere ilgili bakanlığımızın 4 puanlık sübvansiyon desteği var. Müşterilerimizin uygun koşullu finansmana erişimi noktasında desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

2020’Yİ GÜZEL KAPATTIK

Katılım finans sektörünün, 2016’da bankacılık sektörü içerisinden aldığı pay 4,8 iken, bu yıl sonu itibariyle yüzde 7.2’ye kadar yükseldiğini vurgulayan aynı zamanda Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Özdemir, sektörün 2025 hedefinin ise yüzde 15’lik paya ulaşmak olduğunu belirtti. 2020 sonu itibariyle Ziraat Katılım olarak 105 şubeye ulaştıklarını ifade eden Özdemir, “Şube sayılarımızı artırmaya devam edeceğiz. Özellikle Anadolu’da her il merkezinde olmayı amaçlıyoruz. Bin 265 kişi istihdam ediyoruz. 2021’de ise çalışan sayımızı bin 450’ye, şube sayımızı ise 120’ye çıkarmayı istiyoruz. 2021 yılı 15 şubat itibariyle dijital bankacılık kanallarımıza sahip müşteri sayımız, 340 bin kişiye ulaştı. Dijital kanal yatırımlarımızı artırıyoruz” diye konuştu.

2021 BÜYÜME YILI OLACAK

Metin Özdemir, 2021 yılında da KOBİ öncelikli reel ekonominin büyümesi için müşterilerle yakın teması ve desteği sürdürmeye devam edeceklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: