YKS başvuru tarihleri 2024 geçtiğimiz aylarda yayınlanan ÖSYM takvimi ile yayınlandı. 2024 yılında gerçekleştirilecek YKS’de Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumlarına katılım gösterecek milyonlarca aday sınav için büyük bir gayretle çalışıyor. YKS başvuru ücreti 2024 ne kadar? sorusu da bu bağlamda merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) her yıl milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Adaylar, 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşabiliyor. Peki, YKS, TYT, AYT, YDT 2024 başvuruları ne zaman yapılacak?