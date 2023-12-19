Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) atamaları, Bakan Göktaş'ın açıklaması ile gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli personel atamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş 2024 ocak ayında 2 bin 392 engelli atası yapılacağını söyledi. ÖSYM tarafından EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile engelli personel alımı başvuruları gerçekleşiyor. Kamu kadrolarına atanmaları için ilköğretim, ortaokul ve ilkokul düzeyinde kuraya başvuranların yerleştirmeleri kura sonuçlarına göre alınıyor. Peki, 2024 EKPSS atamaları ne zaman?
EKPSS ATAMALARI NE ZAMAN?
Bakan Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını tam 12 kat artırdıklarını belirterek, "68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim" açıklamasında bulundu.
2024 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek.
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından EKPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yapılacak olan sınav sonrası tervih kılavuzu erişime açılıyor. 2024 yılı EKPSS tercih tarihleri belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.