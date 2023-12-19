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Bakan Göktaş müjdeyi vermişti! 2024 EKPSS engelli memur atamaları ne zaman yapılacak? İşte 2024 EKPSS atama sınav takvimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde "Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim.” İfadelerine yer vermişti. Bakan Göktaş'ın açıklamalarının ardından EKPSS ataması için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2024 EKPSS atamaları ne zaman yapılacak? EKPSS atama takvimi belli oldu mu? Başvurular nasıl olacak? İşte detaylar...

09:10 - 19/12/2023 Tuesday
Yeni Şafak
EKPSS
EKPSS

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) atamaları, Bakan Göktaş'ın açıklaması ile gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli personel atamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş 2024 ocak ayında 2 bin 392 engelli atası yapılacağını söyledi. ÖSYM tarafından EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile engelli personel alımı başvuruları gerçekleşiyor. Kamu kadrolarına atanmaları için ilköğretim, ortaokul ve ilkokul düzeyinde kuraya başvuranların yerleştirmeleri kura sonuçlarına göre alınıyor. Peki, 2024 EKPSS atamaları ne zaman?

EKPSS ATAMALARI NE ZAMAN?

Bakan Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını tam 12 kat artırdıklarını belirterek, "68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim" açıklamasında bulundu.

2024 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından EKPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yapılacak olan sınav sonrası tervih kılavuzu erişime açılıyor. 2024 yılı EKPSS tercih tarihleri belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.



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