ÖSYM sınav takviminin açıklanması ile KPSS, YKS, DGS, ALES, YDS sınav tarihleri ve başvuru tarihleri belli olmakta. Birçok sınavın yer aldığı ÖSYM sınav takvimi 2024 netleşmesiyle birlikte başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. Peki, 2024 ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak? YKS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte ÖSYM 2024 sınav takvimine ilişkin son bilgiler...