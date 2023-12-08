Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS/2024) lisans başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak?
2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuru takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı.
Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
2024 KPSS lisans sınavı ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.
KPSS ÖATB ne zaman?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS başvuru ücretleri 2024
KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KPSS başvuru ücreti Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL
Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL
ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL ödendi. 2024 KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.