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KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KPSS lisans başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz günlerde 2024 sınav takvimini yayınladı. KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tarihleri 2024 de bununla birlikte belli oldu. Memur olmak ve resmi kurumlarda çalışmak isteyen adaylar bu yıl KPSS Lisans, Ön Lisans ve lise düzeyinde sınavlara katılım gösterebilecek. Peki, KPSS Lisans başvurusu 2024 ne zaman? KPSS lisans başvuru tarihleri 2024!

15:28 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 15:10 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
KPSS lisans
KPSS lisans

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS/2024) lisans başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuru takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı.

Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 KPSS lisans sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS ÖATB ne zaman?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS başvuru ücretleri 2024

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KPSS başvuru ücreti Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL

Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL

ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL ödendi. 2024 KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.



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