Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sonrasında, bu yıl AYT ve TYT sınavlarına girecek öğrencilerin başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS, TYT, AYT, YDT 2024 BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı! YKS 2024 08 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. YKS’nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te başlayacak ve 26 Şuat 2024'te sona erecek. Sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak. İşte YKS oturumları ve sınav tarihleri...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti henüz açıklanmadı. 2023 yılında YKS'nin her oturumu için 115 TL ödenmişti. YKS 2024 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra netlik kazanacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılarak, gerekli bilgiler doldurulduğunda ve ücret ödendiğinde tamamlanıyor.







