YKS 8-9 Haziran'da

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm eğitim kademelerinde yeni müfredata geçiyor. Yeni müfredatın 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren kademeli şekilde uygulanması planlanırken Milli Eğitim Bakanı Tekin bir değerlendirmede daha bulundu. Tekin, dünyada ve Türkiye'de bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmelerin müfredatın güncellenmesi ihtiyacını doğurduğunu ifade etti.