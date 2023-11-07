YKS 8-9 Haziran'da

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 8-9 Haziran 2024’te yapılacağını bildirdi. Ersoy, “Başvurularını 1-26 Şubat’ta alacağımız sınavın sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacak.” ifadelerini kullandı. Ersoy, KPSS takvimine ilişkin de şu bilgileri verdi: “Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz’da, 2. gün oturumları 21 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos’ta düzenlenecek.” ÖSYM Başkanı Ersoy, “2024 yılı sınav takvimimizi yayımladık, 50’nin üzerinde sınav uygulaması yapacağız. Takvimde yayınladığımız sınavlara, kurumlarımızın talepleri doğrultusunda yeni sınavlar da eklenecek.” dedi.
Bu yıl açılan okullara 100. yıl tabelası
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl açılan örgün ve yaygın eğitim kurumlarına, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla logonun yer alacağı tabela asılacak. Karara ilişkin gönderilen genelgede yer alan bilgiye göre, tabelada 100. yıl logosunun yanı sıra “Türkiye Yüzyılı” ibaresi ile “Bu Okul Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Açılmıştır” ifadesi bulunacak. Tabela, eğitim kurumlarının fiziki şartları dikkate alınarak kurumun ana girişinde net görülebilen yere asılacak.