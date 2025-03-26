İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bugün (26 Mart 2025) sandık kuruluyor. Görevden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun yerine kimin vekil tayin edileceği, 314 üyenin oylarıyla belirlenecek. İBB Meclisi’nde başlayan seçimde Nuri Aslan ve Zeynel Abidin Okul başkanvekilliği için yarışıyor. Peki, İBB yeni başkanvekili kim oldu? Seçim sonucuna göre Ekrem İmamoğlu’nun yerine kim geçti? İşte detaylar...
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına kimin vekalet edeceği merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bugün sandık kuruluyor. Görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin vekil tayin edileceği, 314 üyenin oylarıyla belirlenecek.
Ekrem İmamoğlu’nun yerine kim geçti?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu. Kulislerde İBB Meclis üyesi Nuri Aslan’ın adı geçiyor.
Nuri Aslan mı, Zeynel Abidin Okul mu seçilecek?
CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner sosyal medya hesabından aday olarak önerilen ismin Nuri Aslan olduğunu açıkladı. AK Parti’nin İBB Başkanvekili adayı ise Zeynel Abidin Okul oldu.
OYLAMA BAŞLADI
Saat 13.00'da başlayan toplantının 1’inci turunda CHP grubunun adayı Nuri Aslan 173 oy, Ak Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. 5 oy da geçersiz olarak sayıldı. 56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.
İkinci tur oylamada 2 adaydan birinin gereken üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekiyor. 2 turda da gereken çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda salt çoğunluğa bakılacak. Oy sayma işlemleri sürüyor.