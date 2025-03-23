İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB Meclis üyesi dağılım merak konusu oldu. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde hangi partiden kaç üye var? İBB Meclisi'nde CHP çoğunlukta mı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına hükmetti. Bu karar sonrası İBB Meclis üye dağılımı da merak konusu oldu. Peki İBB Meclisi’nde hangi partiden kaç üye var?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyeleri sayısı 2025
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplam 314 üyeden oluşmaktadır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine göre, meclisteki partinin ortaya çıkışı şu şekildedir:
- CHP: 187
- AK Parti: 120
- MHP: 7
- BBP: 2
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini denetleyen bir belediye meclisidir. 22 Temmuz 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca her ayın ikinci haftası birleşim gerçekleşmektedir.