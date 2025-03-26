İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonda tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten geçecek başkanvekili bugün belli olacak. AK Parti'nin adayı grup başkanvekili Zeynel Abidin Okul oldu. Peki Zeynel Abidin Okul kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Zeynel Abidin Okul'un hayatı ve siyasi kariyeri.

Zeynel Abidin Okul kimdir?

Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde dünyaya geldi. İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ortaköy'de tamamlamış ardından Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 2024 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti'nin grup başkanvekilliği getirildi.

Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde dünyaya geldi. İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ortaköy'de tamamlamış ardından Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden İnşaat Mühendisi olarak tamamladı.

Zeynel Abidin Okul'un siyasi kariyeri

Zeynel Okul, Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2014 yılında AK Parti'den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı. 2024 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti'nin grup başkanvekilliği getirildi.







