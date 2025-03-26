Tutuklanan Mehmet Murat Çalık yerine Beylikdüzü Başkanvekili Serkan Çebi oldu. Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu. Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2013 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olarak avukatlık ruhsatı aldı. İşte Beylikdüzü Başkanvekili Serkan Çebi'nin hayatı ve biyografisi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Tutuklama kararının ardından bugün 24 oyla yerine Başkanvekili olarak Serkan Çebi seçildi. Peki Serkan Çebi kimdir, nereli kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu, mesleği nedir? İşte Beylikdüzü Başkanvekili Serkan Çebi'nin hayatı ve biyografisi.
Serkan Çebi kimdir?
Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.
Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2013 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olarak avukatlık ruhsatı aldı.
Çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı Beylikdüzü’nde bulunan aile ofisinde avukatlık mesleğini icra etmeye devam eden Çebi, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşamaktadır.