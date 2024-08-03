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Elif Berra Gökkır çeyrek finalde veda etti! Elif Berra Gökkır kimdir, kaç yaşında?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Elif Berra Gökkır, Japon rakibi Satsuki Noda karşısında 0-4 geriye düşse de 6-4 kazanmasını bildi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Elif Berra Gökkır, Güney Koreli rakibine yenilerek yarı finale kalamadı. Başarılı performansının ardından Elif Berra Gökkır kimdir sorusu merak kazandı. İşte milli okçumuz Elif Berra Gökkır hayatına dair bilgiler...

15:47 - 3/08/2024 Saturday
Yeni Şafak
Elif Berra Gökkır
Elif Berra Gökkır

Yarı final mücadelesi ooynamaya hak kazanan Elif Berra Gökkır’ın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk bireysel müsabakasında Elif Berra Gökkır, çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon'a 6-2 mağlup oldu ve elendi.

ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Milli sporcumuz çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon ile karşılaştı. Güney Koreli sporcu mücadeleyi 6-2 kazanıp adını yarı finale yazdırdı. Elif Berra ile veda etti.

ELİF BERRA GÖKKIR KİMDİR?

Elif Berra Gökkır, 11 Ocak 2007 yılında dünyaya geldi. Kadınlar klasik yay etkinliğinde yarışan milli okçudur. Fransa, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmıştır.

Gökkır, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Kıta Eleme Turnuvası'nda bronz madalya kazandı. Böylece ülkesini Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2024 Olimpiyatları'nda temsil etmeye hak kazandı.

2024 Avrupa Grand Prix'sinin Hırvatistan'ın Poreč kentinde düzenlenen ilk ayağında takım arkadaşlarıyla birlikte bronz madalya kazandı.

Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları okçuluk klasik yay müsabakalarında çeyrek finale yükselmiştir.



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Elif Berra Gökkır çeyrek finalde veda etti! Elif Berra Gökkır kimdir, kaç yaşında?