Yarı final mücadelesi ooynamaya hak kazanan Elif Berra Gökkır’ın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk bireysel müsabakasında Elif Berra Gökkır, çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon'a 6-2 mağlup oldu ve elendi.