|
Özgün

Haziran emekli aylıkları ne zaman ödenecek?

Emekli aylığı zammında son durum, 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya devam ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ilk 5 aylık enflasyon rakamları toplamda yüzde 15,26 oranında gerçekleşti. Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 zam alan emeklilerin en düşük maaşları 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında yapılacak olan emekli aylığı zammına ilişkin olarak; emeklilere refah payı, taban maaş artışları ve kademeli zamlar ile ilgili yasal düzenlemelerin Meclis'in ilk gündem maddesi olması bekleniyor. İşte 2023 emekli aylığı zammı son dakika gelişmeleri...

10:59 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emekli maaşı

Emekli maaşı

Emekli maaşı aylığı hesaplara yatıyor. Emeklileri ilgilendiren erken ödeme takvimi belli oldu. Emekli maaşı aylığı Kurban Bayramı öncesi erkenden ödenecek. Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. EYT'den emeklilik hakkı kazanan ve maaşları bağlanan 1,5 milyonu aşkın kişiyle emekli sayısı yaklaşık 16 milyon oldu. Emekli maaşı Haziran ödemeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ!

* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

EMEKLİ MAAŞI AYLIĞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILACAK

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.



#emekli
#emekli aylığı
#emekli maaşı
#haziran emekli maaşı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul’da kamp alanlarına yoğun ilgi: İstanbul'a yakın nerede kamp yapılır?