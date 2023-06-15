Emekli maaşı
Emekli maaşı aylığı hesaplara yatıyor. Emeklileri ilgilendiren erken ödeme takvimi belli oldu. Emekli maaşı aylığı Kurban Bayramı öncesi erkenden ödenecek. Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. EYT'den emeklilik hakkı kazanan ve maaşları bağlanan 1,5 milyonu aşkın kişiyle emekli sayısı yaklaşık 16 milyon oldu. Emekli maaşı Haziran ödemeleri ne zaman yatacak?
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ!
* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26
* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26
* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26
* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26
EMEKLİ MAAŞI AYLIĞI NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.
ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILACAK
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.