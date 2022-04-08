Emeklilerin 2022 Ramazan bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu!

Ramazan Bayramına artık sayılı günler kala emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını ve herhangi bir artış olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor. Peki 2022 Emekli Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

EMEKLİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 Emekli Bayram ikramiyeleri her yıl bayramdan önce hesaplara yatıyor. Bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek. Byaram ikramiyelerinin 25-29 Nisan haftasında yapılması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan Bayramı 2022 yılında yani bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı.

Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor. Bayram ikramiyesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelince haberimizde yer vereceğiz.

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