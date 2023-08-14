SSK ve Bağ-Kur emeklilerin temmuz zam oranı Meclis'den yüzde 25 olarak geçti. Milyonlarca emeklinin beklediği seyyanen zam ise yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından emekli maaşlarına yönelik araştırmalar ve beklentiler arttı. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı? SSK - Bağ/Kur ve Emekli Sandığı aylığına ek zam olacak mı? 7500 TL alan emekli maaşı ne kadar oldu? İşte haberin detayları.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5500 TL'ye Temmuz öncesi ara dönemde ise 7500 TL'ye yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık yüzde 25 zam Meclis'ten geçti. Emekliye zam ve memur maaşları düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı bu dönemde 7.500 TL olarak uygulanacak. En düşük emekli maaşı Aralık 2021'de 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak 2023'te önce 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılı için artış yüzde 114'ü aştı.

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar?

En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik artış sonrası 9.876 TL olarak uygulanacak.

SSK, Bağ-Kur emeklisi, dul ve yetim aylığı alanlara zam ne kadar?

Öte yandan SSK, Bağ-Kur emeklisi, dul ve yetim aylığı alanlara yüzde 4-5 ek ödeme yapılıyor. Kök maaşı 5.083,68 TL'nin altında olanlar yüzde 5 üzerinde olanlar ise yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bu sınır yüzde 25'luk emekli zammı öncesi 4.066,95 TL olarak uygulanıyordu. Bilindiği üzere maaş hesaplamaları 'Kök maaş' üzerinden yapılıyor ve bu rakam en düşük emekli maaşını altında kalırsa tamamlanıyor. Kök maaşa önce zam oranı uygulanıyor ve ardından ek ödemesi hesaplanıp emekliye ödeme yapılıyor. Rakam 7.500 TL'nin altındaysa buna tamamlanıyor.

Emekli maaşına ek zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam sinyali geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşı ve ikramiyelerini daha da yükseltmek için çalışma yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş ve ikramiyelerinin artırılması için hesapların yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanlara yeni zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız" demişti.

Memur, SSK ve Bağ-kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

İlk ödeme her ayın 15'in maaşlarını alan memurlara olacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine yapılacak. SSK'lılar emekli maaşlarını her ayın 17'si ila 26'sı arasında Bağ-Kur'lular ise 25 ila 28'in alıyor.

Üçüncü ödeme memur emeklisi için olacak. Memur emeklisi Temmuz maaşlarını ayın 1 ila 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatacak. Bu da genelde ayın sonuna doğru oluyor.

Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de saat 15.50'de başlayan toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı. İşte emekli maaşlarına yönelik o açıklama;

"Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar bütçe imkanlarını zorlayan tasarruflarda bulunduk. Kamu işçilerinin yapılan toplu sözleşmelerinde ortaya çıkan tablo memur maaşlarında ilave bir düzeltmeyi zorunlu kıldı. Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili huzursuzluk ortaya çıktı. Kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz.

Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri başka yerlere aktarmayı kabul edemeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz." 2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.

Kök maaş ne kadar?

Zam, 7 bin 500 lira üstünden değil 5 bin 500 lira üstünden yansıtılacak. Emeklinin kök maaşı yüzde 30 zam sonrası 7 bin 150 TL olacak. Ancak en düşük maaş 7 bin 500 TL olduğu için yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edecek.

7500 TL alan emekli maaşı ne kadar oldu?

Kök maaşı 7500 TL olan emekli, yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 375 TL'ye çıkacak. Yüzde 4 ek ödemeyle 9 bin 750 lira olacak. Kök maaşı 7750 TL olan bir emekli, yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 687 TL'ye çıkacak. Ek ödemeyle 10 bin 074 lira olacak.

Kök maaş nasıl öğrenilir?

E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.

Arama kısmına "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" yazarak çıkan sonucu tıklayınız.

İlgili bölümde, emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir.

Bu adımları takip ederek, 4A (SSK) sigortalısı bir emeklinin e-devlet üzerinden emekli kök aylığını öğrenmesi mümkündür.

Kök maaş hesaplama nasıl yapılır?

Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler