2024 memur zammı ne kadar olacak sorusu milyonlarca memur tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri tamamlandı. Toplu sözleşme görüşmeleri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitti. Zam oranında anlaşılamadığı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu zam oranını belirlemek için toplantılarını gerçekleştirdi. Hakem Kurulu bugün son toplantısını ve zam oranları açıklandı. Peki 2024 memur zammı ne kadar olacak? 2024 Ocakta memur zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur ocak zamlı maaşları .

Memur emekli zammı ne kadar oldu?

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Hükümetin memur maaş zam teklifi ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için 2024-2025 için zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Ocakta memur maaşına enflasyon farkı ve ilave refah payı verilecek mi?

Bakan Işıkhan şunları söyledi: “Bilindiği gibi 2023 Ocak ayında kamu görevlerine yüzde 30 artış yaptık. Ayrıca Temmuz ayında 8077 lira seyyanen zam yaparak en düşük Memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttik. Gerek Ocak gerekse Temmuz'daki artışların enflasyon farkı alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulamak isterim. Kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 25 oranında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz. 2023 zammından ilave refah farkından verileceğini kaynaklandığını belirtmek isterim.

2024 yılında ilk 6 ay içinde yüzde 10 sonraki 6 ay için yüzde 10 artacağını imza altına almıştık.

2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım.” demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Memurlar 2024'te yüzde kaç zam alacak?

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu'nun aldığı kararla son buldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

En düşük memur maaşı ne kadar?

Mevcut maaş: 22.017,00 TL

Ocak 2024 (% (% 44,42 zamlı) zamlı maaş): 32.110 TL

Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 34.049,11TL

Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 36.092,06 TL

Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 37.896,66 TL

En düşük memur emekli aylığı ne kadar?

Mevcut maaş: 9.877,06 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 14.013,57 TL

Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 15.274,79 TL

Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 16.191,28 TL

Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 17.000,85 TL

2024'te kimin maçı ne kadar olacak? İşte ocak memur zammı maaşı son durum tablosu

Şube müdürü 2024 maaşı ne kadar?

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 46.847 TL

Memur 2024 maaşı ne kadar?

MEMUR - (Üniversite Mezunu) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 32.110 TL

Uzman öğretmen 2024 maaşı ne kadar?

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 42.640 TL

Öğretmen 2024 maaşı ne kadar?

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 26.642 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 38.476 TL

Başkomiser maaşı 2024 ne kadar?

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut maaş: 32.613 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 47.100 TL

Polis maaşı 2024 ne kadar?

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut maaş: 29.512 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı) : 42.621 TL

Uzman doktor maaşı 2024 ne kadar?

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut maaş: 37.162 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 53.669 TL

Hemşire maaşı 2024 ne kadar?

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut maaş: 26.428 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 38.167 TL

Mühendis maaşı 2024 ne kadar?

MÜHENDİS 1/4

Mevcut maaş: 33.109 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 47.816 TL

Teknisyen maaşı 2024 ne kadar?

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 23.525 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 33.975 TL

Profesör maaşı 2024 ne kadar?

PROFESÖR 1/4

Mevcut maaş: 48.111 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 69.482 TL

Araştırma görevlisi maaşı 2024 ne kadar?

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut maaş: 31.750 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 45.853 TL

Vaiz maaşı 2024 ne kadar?

VAİZ 1/4

Mevcut maaş: 27.608 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 39.871 TL

Avukat maaşı 2024 ne kadar?

AVUKAT 1/4

Mevcut maaş: 31.549 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 45.563 TL

Memur emeklisi ocakta ne kadar maaş alacak?

Enflasyon farkı hariç yüzde 15 zam teklifine göre memur emeklilerinin Ocak ayı maaşları şöyle değişecek:

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 35.911 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 51.863 TL

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 31.784 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.902 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 12.473 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 18.014 TL

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 9.765 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 14.103 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 14.791 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.361 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 20.941 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 30.243 TL

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 14.791 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.361 TL

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 14.791 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.361 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.791 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.361 TL

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 14.810 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.389 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.908,51 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.816,70 TL

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.289,77 TL

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.890,07 TL

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 77.975,83 TL

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.513,07 TL

MÜHENDİS 1/4 21.295

Mevcut maaş: 33.122,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.993,49 TL

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 10.633 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 15.356 TL

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 21.860 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 31.570 TL

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL

2024 Ocak %44,42'lik zam oranına göre yaşlılık, evde bakım, engelli maaş oranları şu şekilde.

65 YAŞ AYLIĞI 2024

ESKİ: 2.349 TL

YENİ: 3.392 TL

EVDE BAKIM DESTEĞİ 2024

ESKİ: 5.098 TL

YENİ: 7.363 TL

KRONİK HASTALIK YARDIMI 2024

ESKİ: 5.098 TL

YENİ: 7.363 TL

2024 ENGELLİ AYLIĞI (%40-69)

ESKİ: 1.875 TL

YENİ: 2.708 TL

2024 ENGELLİ AYLIĞI (%70 VE ÜSTÜ)

ESKİ: 2.812 TL

YENİ: 4.061 TL

SED ŌDEMELERİ 2024

ÇOCUK (OKUL ÖNCESİ)

ESKİ: 2.422 TL

YENİ: 3.498 TL

ÇOCUK (İLKÖĞRETİM)

ESKİ: 3.632 TL

YENİ: 5.245 TL

ÇOCUK (ORTAÖĞRETİM)

ESKİ: 3.874 TL

YENİ: 5.595 TL

ÇOCUK (ORT. ÇAĞINDA OKUMAYAN)

ESKİ: 2.422 TL

YENİ: 3.498 TL

ÇOCUK (YÜKSEK ÖĞRETİM)

ESKİ: 4.359 TL

YENİ: 6.295 TL

KURULUŞ BAKIMINDAN AYRILAN GENÇLER

ESKİ: 1.937 TL

YENİ: 2.797 TL

Memur-Sen toplu sözleşme görüşmesi talepleri nelerdi?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.