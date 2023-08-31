2024 Ocak memur ve memur emekli maaş zammı
Memur emekli zammı ne kadar oldu?
4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
Hükümetin memur maaş zam teklifi ne kadar?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için 2024-2025 için zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.
Ocakta memur maaşına enflasyon farkı ve ilave refah payı verilecek mi?
Bakan Işıkhan şunları söyledi: “Bilindiği gibi 2023 Ocak ayında kamu görevlerine yüzde 30 artış yaptık. Ayrıca Temmuz ayında 8077 lira seyyanen zam yaparak en düşük Memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttik. Gerek Ocak gerekse Temmuz'daki artışların enflasyon farkı alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulamak isterim. Kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 25 oranında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz. 2023 zammından ilave refah farkından verileceğini kaynaklandığını belirtmek isterim.
2024 yılında ilk 6 ay içinde yüzde 10 sonraki 6 ay için yüzde 10 artacağını imza altına almıştık.
2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım.” demişti.
Memurlar 2024'te yüzde kaç zam alacak?
7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu'nun aldığı kararla son buldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
En düşük memur maaşı ne kadar?
Mevcut maaş: 22.017,00 TL
Ocak 2024 (% (% 44,42 zamlı) zamlı maaş): 32.110 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 34.049,11TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 36.092,06 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 37.896,66 TL
En düşük memur emekli aylığı ne kadar?
Mevcut maaş: 9.877,06 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 14.013,57 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 15.274,79 TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 16.191,28 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 17.000,85 TL
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Şube müdürü 2024 maaşı ne kadar?
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 46.847 TL
Memur 2024 maaşı ne kadar?
MEMUR - (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 32.110 TL
Uzman öğretmen 2024 maaşı ne kadar?
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 42.640 TL
Öğretmen 2024 maaşı ne kadar?
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 26.642 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 38.476 TL
Başkomiser maaşı 2024 ne kadar?
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 32.613 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 47.100 TL
Polis maaşı 2024 ne kadar?
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 29.512 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı) : 42.621 TL
Uzman doktor maaşı 2024 ne kadar?
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 37.162 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 53.669 TL
Hemşire maaşı 2024 ne kadar?
HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.428 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 38.167 TL
Mühendis maaşı 2024 ne kadar?
MÜHENDİS 1/4
Mevcut maaş: 33.109 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 47.816 TL
Teknisyen maaşı 2024 ne kadar?
TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.525 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 33.975 TL
Profesör maaşı 2024 ne kadar?
PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 48.111 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 69.482 TL
Araştırma görevlisi maaşı 2024 ne kadar?
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 31.750 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 45.853 TL
Vaiz maaşı 2024 ne kadar?
VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 27.608 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 39.871 TL
Avukat maaşı 2024 ne kadar?
AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 31.549 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 45.563 TL
Memur emeklisi ocakta ne kadar maaş alacak?
Mevcut maaş: 35.911 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 51.863 TL
Mevcut maaş: 31.784 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.902 TL
Mevcut maaş: 12.473 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 18.014 TL
Mevcut maaş: 9.765 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 14.103 TL
Mevcut maaş: 14.791 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.361 TL
Mevcut maaş: 20.941 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 30.243 TL
Mevcut maaş: 14.791 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.361 TL
Mevcut maaş: 14.791 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.361 TL
Mevcut maaş: 14.791 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.361 TL
Mevcut maaş: 14.810 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.389 TL
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.908,51 TL
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.816,70 TL
Mevcut maaş: 32.626,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.289,77 TL
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.890,07 TL
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 77.975,83 TL
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.513,07 TL
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.993,49 TL
Mevcut maaş: 10.633 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 15.356 TL
Mevcut maaş: 21.860 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 31.570 TL
Mevcut maaş: 14.810,00
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
65 YAŞ AYLIĞI 2024
ESKİ: 2.349 TL
YENİ: 3.392 TL
EVDE BAKIM DESTEĞİ 2024
ESKİ: 5.098 TL
YENİ: 7.363 TL
KRONİK HASTALIK YARDIMI 2024
ESKİ: 5.098 TL
YENİ: 7.363 TL
2024 ENGELLİ AYLIĞI (%40-69)
ESKİ: 1.875 TL
YENİ: 2.708 TL
2024 ENGELLİ AYLIĞI (%70 VE ÜSTÜ)
ESKİ: 2.812 TL
YENİ: 4.061 TL
SED ŌDEMELERİ 2024
ESKİ: 2.422 TL
YENİ: 3.498 TL
ÇOCUK (İLKÖĞRETİM)
ESKİ: 3.632 TL
YENİ: 5.245 TL
ÇOCUK (ORTAÖĞRETİM)
ESKİ: 3.874 TL
YENİ: 5.595 TL
ÇOCUK (ORT. ÇAĞINDA OKUMAYAN)
ESKİ: 2.422 TL
YENİ: 3.498 TL
ÇOCUK (YÜKSEK ÖĞRETİM)
ESKİ: 4.359 TL
YENİ: 6.295 TL
KURULUŞ BAKIMINDAN AYRILAN GENÇLER
ESKİ: 1.937 TL
YENİ: 2.797 TL
Memur-Sen toplu sözleşme görüşmesi talepleri nelerdi?
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.
Konfederasyon, 2025 içinse 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.