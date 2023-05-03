Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim martta bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti. Nisan ayı enflasyon verileri sonrası emekli maaşlarına yapılacak enflasyon zam farkı da netleşmeye devam ediyor. Peki emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon oranları ile maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memura ek zam yapılacak mı?

Memur-Sen Genel Kurulu'nda işçilerin 1 Mayıs bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmasında peş peşe müjde verdi. Erdoğan, 'Seçimden sonrası müjdem var' sözüyle 7500 TL üzerinde alan emekliler için gelirleri artırıcı düzenlemeler yapılacağını ve memura ek zam verileceğini açıkladı. Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

Erdoğan'ın "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız" sözleri dikkat çekti.

Enflasyona göre SGK-Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak, zam oranı ne kadar oldu?

Temmuz döneminde emekliye yeni zam düzenlemesi hem en düşük emekli kök maaşını hem de taban aylıklardan daha yüksek maaş alanları kapsayacak. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Burada memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerinin ardından Ocak-Nisan dönemi toplam enflasyon oranı da netleşmiş oldu. Böylece emekliye 4 ayda enflasyona göre yüzde 15,21 zam oluştu.

Mevcut tutar: 6600 TL

4 aylık orana göre: 7603 TL

Mevcut tutar: 6700 TL

4 aylık orana göre: 7719 TL

Mevcut tutar: 6800 TL

4 aylık orana göre: 7834 TL

Mevcut tutar: 6900 TL

4 aylık orana göre: 7949 TL

Mevcut tutar:7000 TL

4 aylık orana göre: 8064 TL

Mevcut tutar: 7100 TL

4 aylık orana göre: 8179 TL

Mevcut tutar: 7200 TL

4 aylık orana göre: 8295 TL

Mevcut tutar: 7300 TL

4 aylık orana göre: 8410 TL

Mevcut tutar: 7400 TL

4 aylık orana göre: 8525 TL

Mevcut tutar: 7500 TL

4 aylık orana göre: 8640 TL

Mevcut tutar: 7600 TL

4 aylık orana göre: 8755 TL

Mevcut tutar: 7700 TL

4 aylık orana göre: 8871 TL

Mevcut tutar: 7800 TL

4 aylık orana göre: 8986 TL



